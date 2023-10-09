Биолог рассказал, на что обращать внимание при покупке рыбы

Биолог Юрий Мануков объяснил россиянам, как выбрать свежую и качественную рыбу. В первую очередь эксперт советует смотреть на внешний вид рыбы и ее запах.

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«Обязательно нужно осмотреть глаза – они должны быть прозрачные, ни в коем случае не мутные и не ввалившиеся. Также отодвинуть жаберную крышку – посмотреть на жабры, они должны быть розовые, однотонные», – пояснил специалист.

Если жабы серые, темные и склизкие, то такую рыбу лучше не брать, так как она явно не первой свежести. Также на тушке у здоровой и свежей рыбы не будет никаких «залысин» и проплешин.

Кроме того, при выборе рыбы следует подключать нос. От продукта не должно быть каких-либо посторонних неприятных запахов. В идеале недавно выловленная рыба должна сохранить запах моря.

Другой важный критерий при выборе – тонус рыбы. Если на рыбье брюшко резко нажать, а потом отпустить, то на свежем продукте вмятина быстро исчезнет.