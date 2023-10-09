5 продуктов, убивающих осеннюю хандру

Осенняя непогода с нами надолго: в Москве и Санкт-Петербурге выпал первый снег, и вся неделя будет дождливой. Такая резкая перемена погоды не в лучшую сторону влияет на психологическое и физическое состояние людей. Способов побороть осеннюю хандру масса, и не последнее место в этом процессе занимает еда. «МК» выяснил у нутрициологов – специалистов по правильному питанию – какие продукты могут поднять настроение и придать бодрости в хмурый дождливый день?

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В воскресенье, 8 октября, атмосферное давление в Москве понизилось до рекордных отметок – 723,5 мм ртутного столба.

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«Это рекордно низкий показатель для 8 октября за все 145 лет метеонаблюдений», – сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Медики предупреждают: низкое атмосферное давление может привести к увеличению случаев инсульта, приступов стенокардии, может появиться тошнота, головокружение. Так что дело не только в упадке настроения от хмурого дождливого неба, но и в ухудшении самочувствия.

– В осенние дождливые дни даже самый оптимистичный человек может начать чувствовать себя как голубь под дождем, – считает нутрициолог и клинический психолог Елена Спискова, с которой побеседовал «МК». – Но не стоит давать хандре шанс! Есть продукты и блюда, которые поднимут вам настроение в эти серые дождливые дни. Во-первых, бананы. Я бы назвала эти плоды «банантидепрессантами». Богатые триптофаном, они помогут вашему мозгу синтезировать серотонин – гормон счастья. Во-вторых, шоколад. Это отличный способ поднять настроение. Чтобы получить максимальное удовольствие от маленькой дольки шоколада, попробуйте следующий лайфхак: медленно двигайте дольку шоколада по верхней части языка и дайте ей там раствориться. Этот метод помогает лучше ощутить текстуру, вкус и аромат шоколада.

Также Елена Спискова порекомендовала приготовить суп – мало того, что он согреет в слякотную погоду (и ассоциируется с уютом и комфортом), так еще и обычно полезен, т.к. бульоны богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Хорошее дополнение к рациону – мёд и орехи, которыми можно заменить сладости.

Мед содержит антиоксиданты и флавоноиды, которые помогают улучшить настроение.

Орехи, богатые омега-3 жирными кислотами, могут снизить уровень стресса и улучшить когнитивные функции. В такие дни хорошо пить чай с лимоном. Чай богат антиоксидантами, а лимон добавляет витамин C, который укрепляет иммунную систему и помогает бороться со стрессом.

– Еда в компании хороших друзей или близких людей вдвойне вкуснее и полезнее! Во время таких застолий можно поделиться радостью, поддержкой и смехом, что, безусловно, помогает справиться с осенней хандрой, – добавила Спискова.

С ней согласна и коллега, нутрициолог Евгения Котелко. По ее словам, осенью очень важно сбалансировать свой рацион. Утро лучше начинать со стакана теплой воды. Это пробуждает пищеварительную систему, ускоряет метаболизм.

Очень важен завтрак, не чашка кофе, а именно полноценный прием пищи. Завтрак в первый час после пробуждения запускает отток желчи, она регулирует обмен веществ и влияет на состояние нервной системы.

– Полезным завтраком будет каша (овсянка, рисовая или гречневая), яйцо всмятку, запеченный омлет с овощами или творожная запеканка. На обед рекомендую тушеную говядину с тыквой. Тыква содержит жирорастворимый витамин А, который влияет на красоту нашей кожи, а также витамин С, который всем известен как витамин здоровья.

На ужин оставляем менее жирные продукты. Это, например, рыба (хек, горбуша, пикша, судак, треска, минтай) или индейка с овощами. Кстати, индейка помогает нормализовать углеводный обмен за счет большого количества белка, – делится советами нутрициолог. – Из напитков хорошо подходит отвар шиповника, травяные чаи, которые также помогают справиться с осенней хандрой. На десерт – запеченное яблоко с творогом, приправленное медом.

Стоит добавить в рацион витамин D, который выполняет защитную функцию, помогает бороться с инфекциями, регулирует нервную систему и необходим для коррекции веса. Им богаты яйца, сыр, грибы, говяжья печень, морская рыба, и особенно богата витамином D печень трески. Однако, прежде чем составить рацион, следует сдать анализы, чтобы понять, дефицит каких витаминов в организме важно восполнить.