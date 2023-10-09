Названы вредные продукты, которые стоит убрать из рациона
Часто люди, пытаясь наладить свое питание, отказываются от продуктов, которые на самом деле нужны организму. Но при этом оставляют в рационе вредные продукты. Об этом заявил кардиолог, терапевт Владимир Протасов.
«К примеру, это касается сахара. Стоит уменьшить потребление обработанных продуктов. Это различные тортики, кексы, печенье с длительным сроком годности. Фрукты же стоит оставить», – пояснил эксперт.
Владимир Протасов рекомендовал исключить из рациона соленые продукты, которые задерживают жидкость. В частности, это попкорн и соевый соус.
При этом для сердца полезна еда с калием. В рацион желательно добавить фасоль, орехи, горох, шпинат, капусту, бананы, финики, пишет АиФ.