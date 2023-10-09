Кондитер развеяла миф о белом налете на шоколаде

Белый налет на шоколаде или конфетах является не свидетельством лежалости продукта, а напротив, признаком его качества, рассказала в беседе с LIFE.ru преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий РОСБИОТЕХа Инга Беляева. Она назвала «поседение» шоколада неопасным явлением.

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Такой налет в пищевой промышленности принято называть поседением. По сути, это жир, который выходит из жировой фазы изделия. Например, в плитке шоколада поседение образуется из-за перекристаллизации масла какао, — рассказала эксперт.

По ее словам, причиной «поседения» шоколада чаще всего становится несоблюдение условий его хранения. Например, если на складе производителя он хранился в соответствии с нормами, а при перевозке оказался в более теплой или холодной среде, после чего оказался на прилавке магазина, то из-за «температурных качелей» происходит активизация жировой фазы.

Эксперт добавила, что «седеет» именно шоколад, изготовленный с маслом какао, которое и служит индикатором качества продукта. В суррогатах используется просто какао, поэтому они сохраняют свой цвет вне зависимости от перепадов температуры.