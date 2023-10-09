Два продукта, которые помогут избавиться от темных кругов под глазами

Введите их в свой рацион.

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Кожа вокруг самая нежная, ее можно сравнить с одуванчиком. В этой зоне кожу легко растянуть, здесь быстрее образуются морщины и возникают темные круги.

Принято считать, что «эффект панды» связан с недосыпами, но не всегда. Ученые утверждают, что имитация темных кругов может возникать, если кожа от природы тонкая, а сосуды расположены близко к поверхности. Тогда они проглядывают сквозь эпидермис и создают эффект темных кругов.

Темный шоколад

В этом и других случаях, когда появляются темные круги, специалисты рекомендуют укреплять кожу, нормализовать лифо- и кровоток в этой области. Для этого советуют использовать кремы для области глаз с церамидами, коллагеном, пептидами матрикинами, кофеином. А еще обязательно, чаще трех раз в неделю, есть эти продукты. Они помогают справиться с темными кругами и укрепляют кожу.

По мнению диетологов, полезный десерт. Если есть не целую плитку, а по 4—5 долек в день, то не пополнеешь. Косметологи же предлагают темный шоколад, как экстренное средство, которое поможет справиться с темными кругами вокруг глаз. В составе есть антиоксиданты и флавоноиды. Первые защищают кожу от УФ-лучей и стресса. Вторые регенерируют поврежденные клетки и ткани, разгоняют лимфу и кровоток, уплотняют кожу. Что и помогает предотвратить появление «эффекта панды».

Лосось