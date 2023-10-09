Два продукта, которые помогут избавиться от темных кругов под глазами

Эти два продукта, помогут избавиться от темных кругов под глазами
Введите их в свой рацион.
Кожа вокруг самая нежная, ее можно сравнить с одуванчиком. В этой зоне кожу легко растянуть, здесь быстрее образуются морщины и возникают темные круги.
Принято считать, что «эффект панды» связан с недосыпами, но не всегда. Ученые утверждают, что имитация темных кругов может возникать, если кожа от природы тонкая, а сосуды расположены близко к поверхности. Тогда они проглядывают сквозь эпидермис и создают эффект темных кругов.
Темный шоколад
В этом и других случаях, когда появляются темные круги, специалисты рекомендуют укреплять кожу, нормализовать лифо- и кровоток в этой области. Для этого советуют использовать кремы для области глаз с церамидами, коллагеном, пептидами матрикинами, кофеином. А еще обязательно, чаще трех раз в неделю, есть эти продукты. Они помогают справиться с темными кругами и укрепляют кожу.
По мнению диетологов, полезный десерт. Если есть не целую плитку, а по 4—5 долек в день, то не пополнеешь. Косметологи же предлагают темный шоколад, как экстренное средство, которое поможет справиться с темными кругами вокруг глаз. В составе есть антиоксиданты и флавоноиды. Первые защищают кожу от УФ-лучей и стресса. Вторые регенерируют поврежденные клетки и ткани, разгоняют лимфу и кровоток, уплотняют кожу. Что и помогает предотвратить появление «эффекта панды».
Лосось
Эта рыба — кладезь омега 3 жирных кислот. Прежде всего, они невероятно полезны для сердца, так как улучшают кровоток, снижают риск инсультов и высокого давления. Во вторую очередь — для нашей кожи. Омега 3 уменьшают воспаления в клетках кожи. А именно они провоцируют появление пигментации, темных кругов и отеков. Жирные кислоты ускоряют кровообращение и лимфоток, так что и кубики льда после бессонной ночи не понадобятся. Просто съешьте на ужин лосось на пару с зелеными овощами, утром не увидите темных кругов. Кстати, для тех, кто не любит рыбу или есть аллергия на морепродукты, альтернативой лососю послужат грецкие орехи. В них тоже содержится хороший запас омега 3 жирных кислоты.