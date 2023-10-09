Какие продукты укрепляют иммунитет

Простудные заболевания резко снижают качество жизни человека. Когда в носу свербит, горло саднит, болит голова и повышена температура, не хочется абсолютно ничего. Падает продуктивность в работе, повышается уровень раздражительности, дела идут из рук вон плохо, не хочется видеть даже родных и близких.

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Для того чтобы не стать жертвой традиционных осенних недугов, нужно как можно раньше начать укреплять иммунитет.

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Какие продукты питания дают организму защиту от простуды, рассказывает женский журнал kleo.ru.

Источники антиоксидантов – ягоды

Не зря наши бабушки при первых признаках простуды бежали на кухню заваривать чай из малины, облепихи, клюквы или другой ягоды. Эти вкусные дары природы обладают самым благотворным воздействием на здоровье. Дело в том, что сила иммунитета во многом зависит от поступления в организм полезных элементов. В частности, речь идет об антиоксидантах, которые помогают бороться со свободными радикалами. В ягодах содержится много антиоксидантов, они укрепляют иммунитет и делают его готовым к защите организма в случае переохлаждения или встречи с инфекцией.

Лучше всего отдавать предпочтение таким ягодам, как облепиха, черника, смородина. Эти ягоды содержат много антиоксидантов и благотворным образом влияют на возможности иммунного ответа организма.

Богатые витамином C овощи и фрукты

Витамин C также является популярным антиоксидантом, который помогает серьезно укрепить иммунную систему организма. Именно витамин C в первую очередь советуют употреблять людям, которые столкнулись с такой неприятностью, как простуда. В большом количестве витамин C содержится в ряде овощей и фруктов. В целом, для того что бы поддерживать организм в тонусе, необходимо регулярно употреблять овощные и фруктовые салаты. Такие блюда должны быть в ежедневном меню.

Самыми популярными источниками витамина C являются цитрусовые – апельсины, грейпфруты, мандарины и лимоны. Также важный микроэлемент содержится в популярных овощах. Обязательно регулярно добавляйте в меню брюссельскую капусту, красный и зеленый перец, петрушку, брокколи, шпинат. Томатный сок и помидоры – очень вкусный и полезный источник нужных организму антиоксидантов.

Содержащие лизин продукты

Лизин – необходимая организму аминокислота, которая является одной из важнейших строительных материалов. К сожалению, человеческий организм не способен самостоятельно вырабатывать лизин, поэтому его нужно получать из продуктов питания. Именно он участвует в создании антител, которые первыми бросаются на борьбу с вирусами и инфекциями. Кроме того, лизин благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, отвечающего за важные сферы работы организма, в частности, усвояемость веществ, необходимых для укрепления иммунитета.

Лизин содержится в куриных яйцах, жирной рыбе и морепродуктах, сыре и другой кисломолочке, а также говядине, баранине и мясе кролика. Кроме того, лизин можно получить из бобовых, орехов, круп.

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