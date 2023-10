Какие продукты укрепляют иммунитет

Источники антиоксидантов – ягоды

Богатые витамином C овощи и фрукты

Витамин C также является популярным антиоксидантом, который помогает серьезно укрепить иммунную систему организма. Именно витамин C в первую очередь советуют употреблять людям, которые столкнулись с такой неприятностью, как простуда. В большом количестве витамин C содержится в ряде овощей и фруктов. В целом, для того что бы поддерживать организм в тонусе, необходимо регулярно употреблять овощные и фруктовые салаты. Такие блюда должны быть в ежедневном меню.