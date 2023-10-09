Как правильно заморозить яблоки

В некоторых регионах урожай яблок выдался в 2023 году более чем хороший. Оно и хорошо, особенно когда цены на яблоки в магазинах всё выше и выше.

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Но вот проблема — их слишком много и девать некуда. Благо вариантов, как запасти яблоки на зиму, полно. Рассказываем о самых популярных.

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Какие яблоки можно заморозить

По данным портала Lifehacker, яблоки могут храниться в холодильнике или прохладном тёмном месте до двух месяцев. Но порой их столько, что съесть их за это время просто нереально, даже если каждый день печь шарлотку. Морозилка может прийти на помощь в этой ситуации. Главное — подобрать подходящий сорт, чтобы после разморозки яблоки не превратились в кашу.

По данным Национального центра консервирования домашних продуктов, лучшие сорта яблок для заморозки:

«Голден Делишес».

«Римское яблоко» («римская красавица»).

«Стейман».

«Джонатан».

«Гренни Смит».

«Джонаголд».

«Кортланд».

«Эмпайр».

Важно, чтобы у яблок была плотная мякоть и хрустящая структура. Иначе после разморозки вы получите в лучшем случае непривлекательное яблочное пюре. У сортов, которые указаны выше, таких проблем быть не должно. Но не стоит думать, что пребывание в морозилке пройдёт для них бесследно — свежее яблоко из такого плода уже точно не получить. Всё потому, что вода в яблоке превращается в лёд и разрушает клеточные стенки мякоти. Зато заготовки можно использовать в приготовлении пирогов, соусов и джемов.

Как подготовить яблоки для заморозки

Для начала стоит помыть и очистить плоды от кожуры и сердцевины. Далее необходимо нарезать яблоко ломтиками. Следите за тем, чтобы кусочки не получились слишком тонкими. Иначе при разморозке по-любому выйдет каша. Из яблока получается от 12 до 16 кусочков в зависимости от размера.

После нарезки хорошо бы выдержать дольки в смеси воды и лимонного сока (одна чайная ложка сока на одну чашку воды), после нужно выложить ломтики на противень и заморозить, а потом уже ссыпать всё вместе в пакет. Так у вас не будет комка из слипшихся яблок.

Как ещё хранить яблоки

Если размеры морозился не позволяют вам основательно заготовить яблоки на зиму, вот другие способы, как сохранить этот фрукт: