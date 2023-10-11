5 самых полезных овощей осенью

Российские эксперты назвали самые полезные овощи, которые должны быть на каждом столе. Их полезные свойства помогут организму перестроиться с теплого времени года на холода.

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Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова отметила, что в осенний период не стоит увлекаться углеводами, которыми богата выпечка. Наоборот, лучше "насесть" на овощи.

Прежде всего это тыква, которая богата витамином А и каротином. По уровню последнего тыква обгоняет даже морковь. Также овощ содержит витамины С, группы В, минералы. И имеет низкую калорийность.

В рацион стоит добавить разные виды капусты (краснокочанную, белокочанную, савойскую, брокколи, брюссельскую, цветную, кейл). Это настоящий кладезь витаминов и минералов. А по количеству витамина С обгоняет даже лимон.

Еще один отличный источник витаминов - репа. Она богата такими микроэлементами как цинк, сера, марганец, йод и органическими кислотами, а также витаминами группы В, С, K.

Стоит обратить внимание и на свеклу. Этот овощ богат витамином С, витаминами группы В и РР. Яркую окраску ему придают флавоноиды и антоцианы, обеспечивающие наш организм антиоксидантной защитой.