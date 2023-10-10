Как выбрать вкусный сыр с плесенью

Роспотребнадзор: у сыра с плесенью должна быть целая и немятая упаковка. Только так можно убедиться в том, что в нём не завелась новая жизнь, не заложенная туда производителем. А из-за состава сыра и благоприятной для бактерий среде любая зараза, которая туда попадёт, расплодится и превратит деликатес в химическое оружие против здоровья.

© Секрет Фирмы

Сыр с плесенью любят не все, но поклонников у него немало из-за мягкого и специфического вкуса. Но насладиться деликатесом можно, только выбрав качественный и свежий продукт. Как это сделать?

Видео дня

Смотрите на упаковку. Она должна быть целой, неповреждённой, немятой и так далее. Проверьте срок годности и условия хранения (по возможности). Дело в том, что плесень внутри — самая настоящая и она размножается даже после упаковывания. Но после срока годности в ней могут появиться всякие неприятные бактерии, которые спокойно отравят организм. Обратите внимание на плесень. Она должна быть однородной, а сыр должен быть целыми ломтиками, ровным, без пробитий или пятен.

Зачем есть сыр с плесенью?

Богат белком, кальцием, фосфором.

В нём есть витамины D, A и группы B.

Он укрепляет иммунитет.

Улучшает пищеварение благодаря пробиотикам.

Помогает нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой системам.

Вред сыра с плесенью

Сложно найти абсолютно полезный продукт, не стал им и сыр с плесенью. А всё потому, что если на него слишком присесть, то можно получить:

аллергию;

проблемы с пищеварением;

заражение грибковыми инфекциями, но это вероятно, если упаковка сыра была нецельной или истёк срок годности.

Польза сыра

Если здесь есть нелюбители сыра с плесенью, то есть совет — можно есть обычный, твёрдый или мягкий сыр, главное — граммов 50 в день. По словам диетолога Елены Соломатиной, сыр очень полезен для здоровья, но и переедать его нельзя, так что 50 г — дневная норма.

В сыре полно:

кальция и белка;

витамина D (очень актуален в сезон простуд);

витамина А (помогает зрению, укрепляет иммунитет, защитные функции слизистых, улучшает состояние кожи, волос и ногтей);

триптофана, который участвует в синтезе мелатонина и серотонина (то есть сыр помогает хорошо спать и быть счастливым).

Но при этом и не всем сыр можно. Например, он противопоказан: