Мозг, как командный центр тела, — это то, что мы не можем себе позволить игнорировать. Какие продукты помогают, а какие вредят этому жизненно важному органу. Об этом пишет издание Eat This, Not That!.

Доктор Бретт Осборн, доктор медицинских наук , сертифицированный нейрохирург, объяснил, каких продуктов следует избегать, чтобы не навредить своему мозгу.

По его словам, есть продукты – или группы продуктов – которых следует избегать, когда это возможно, поскольку они вредно влияют на нашу биохимию и, следовательно, ускоряют повреждение клеток и процесс старения.

Продукты, содержащие сахар, например печенье и мороженое.

Доктор Осборн старается избегать продуктов и напитков, содержащих сахар. Такие продукты, как печенье, мороженое, выпечка, пончики и даже некоторые крупы, содержат много сахара и мало питательных веществ.

«Чрезмерное потребление сладких продуктов и напитков может привести к скачкам и сбоям уровня сахара в крови, что со временем может ухудшить когнитивные функции.



Удивительно ли для вас, что болезнь Альцгеймера также называют «диабетом III типа»? Подобным же образом кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы может способствовать резистентности к инсулину и когнитивным нарушениям при избыточном употреблении. Итак, начните читать этикетки на своих продуктах», - объясняет доктор Осборн.

Транс-жиры, например, жареные во фритюре продукты

По словам доктора Осборна, продукты с высоким содержанием трансжиров, такие как жареные во фритюре продукты, обработанные закуски и некоторые маргарины, связаны с воспалением и могут увеличить риск снижения когнитивных функций .

Обработанные продукты

К продуктам с высокой степенью переработки следует относиться с осторожностью. Многие из них содержат искусственные добавки, консерванты и вредные жиры, которые при регулярном употреблении могут способствовать когнитивным нарушениям.

«Помните следующее: если пищу можно оставить на открытом воздухе и она не испортится, вам, вероятно, не следует ее есть».

Продукты с высоким содержанием натрия, например мясное ассорти

Продукты с высоким содержанием натрия, такие как хлеб и булочки, мясное ассорти, вяленая говядина, приправы, соевый соус, соленые огурцы, крендели с солью, пудинг быстрого приготовления, консервированные супы и многое другое, могут нанести ущерб здоровью после употребления. Фактически, по словам доктора Осборна, «диета с высоким содержанием натрия (соли) может способствовать повышению кровяного давления, что может негативно повлиять на сердце и, в аналогичной степени, на мозг. Высокое кровяное давление вызывает микроразрывы в стенках. Результат: атеросклеротическое сужение, предрасполагающее к мини-инсультам или к катастрофическим последствиям, изменяющим жизнь.

Искусственные подсластители

Если вы склонны использовать искусственные подсластители ежедневно, пришло время пересмотреть эту привычку.

«Некоторые исследования показывают, что искусственные подсластители могут оказывать неблагоприятное воздействие на когнитивные функции и обмен веществ, хотя необходимы дополнительные исследования», — говорит доктор Осборн. «Опять же, сделайте все возможное, чтобы внимательно читать этикетки на пищевых продуктах и свести к минимуму потребление аспартама, сукралозы и сахарина, и это лишь некоторые из них. Есть лучшие альтернативы, в частности стевия или монах».