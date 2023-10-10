Осенние овощные салаты: топ рецептов с пользой для здоровья

Осень щедра и богата на урожай овощей и корнеплодов. А в сезонных продуктах, как известно, содержится наибольшее количество питательных веществ и витаминов, поэтому ежедневно готовьте себе салаты из разнообразных даров природы.

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Подробнее про осенние салаты и их пользу рассказывает нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению Жанна Тиханычева.

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Нутрициологи настоятельно советуют обратить внимание на такие овощи, как баклажаны, батат, брюкву, брюссельскую капусту, дайкон, кабачки, все виды капусты, кольраби, морковь, патиссоны, перец болгарский, редька, репа, свёклу, тыкву и фенхель.

Сейчас самое время готовить вкусные салаты, поддерживая свой иммунитет и здоровье. Вы можете использовать как свежие овощи, так и запеченные — всё зависит от вашего желания и пищеварения. Людям с ослабленным пищеварением Жанна Тиханычева рекомендует запекать овощи.

Самый простой вариант приготовления салата — это натереть овощи на крупной терке, а для придания сладкого вкуса добавить натертое яблоко. Хорошими сочетаниями будут морковь с репой и яблоком.

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Ингредиенты:

1 репа

1 морковь

1 большое или 2 средних яблока

50 гр. брусники

сок ½ лимона

2 ст.л. оливкового масла

Приготовление:

Промойте все ингредиенты. Очистите репу и морковь, очистите яблоко от кожуры. Натрите репу, морковь и яблоко на крупной терке. Выложите все ингредиенты в салатник, перемешайте, а сверху выложите бруснику. Для заправки смешайте сок лимона и оливковое масло и наслаждайтесь вкусным салатом!

Вас точно удивит своим необычным сочетанием салат с тыквой и авокадо.

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Ингредиенты:

200 гр. тыквы

1 авокадо

микс любых зеленых листьев

¼ ч.л. мускатного ореха

¼ ч.л. имбиря

¼ ч.л. зелёного кардамона

¼ ч.л. сушеного чеснока

½ ч.л. прованских трав

1 ч.л. сушеного розмарина

30 гр. тыквенных семечек

1 ст.л. масла гхи

2 ст. л. тыквенного масла для подачи

Приготовление:

Очистите тыкву и нарежьте крупными кубиками. Выложите тыкву в форму для запекания, смажьте маслом гхи, добавьте специи и травы и запекайте 25 минут при 180 С. Нарежьте крупными кубиками авокадо. В салатник выложите зеленые листья, тыкву и авокадо. Украсьте салат семечками, а перед употреблением добавьте тыквенное масло.

Все знают классический рецепт винегрета. А знаком ли вам рецепт винегрета, обогащенный пользой ферментированной капусты?

Eva.ru

Ингредиенты:

1 свёкла

1 морковь

½ красного лука

100 гр. квашеной капусты

100 гр. белой фасоли

1 солёный огурец

пучок укропа

пучок петрушки

3 пера зеленого лука

соль по вкусу для отваривания фасоли

оливковое масло для подачи

Приготовление:

Фасоль замочите на 8 часов в чистой воде, промойте и отварите до готовности с небольшим количеством соли, затем дайте ей остыть. Тщательно промойте свеклу и морковь, дайте высохнуть и запеките в духовке до готовности, дайте остыть и порежьте мелкими кубиками. Мелко порежьте зелень и огурец. Выложите в салатник слоями фасоль, свеклу, морковь, огурец, лук, квашеную капусту, а сверху украсьте зеленью. Перед подачей перемешайте и заправляйте оливковым маслом.