В Роспотребнадзоре рассказали, чем полезна зеленая гречка

Зеленая гречка содержит необходимые для организма аминокислоты, которые укрепляют иммунную и мышечную системы, рассказали специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве подчеркнули, что в 100 г продукта находится 120% нормы меди и 50% суточной нормы магния, марганца и фосфора, пишет «МК в Красноярске».

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Как уточняет издание, плоды гречихи получают привычный коричневый окрас после тепловой обработки, а необработанные плоды имеют зеленый цвет. Необработанный продукт также содержит большое количество антиоксидантов — флавоноидов.

В Роспотребнадзоре отметили, что зеленую гречку можно есть практически всем. Исключением являются люди, страдающие аллергическими реакциями на рис и крупы.