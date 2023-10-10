Какие продукты помогут побороть чувство слабости
Специалисты в области правильного питания из Великобритании заявили, что продукты, богатые кверцетином, могут помочь избавиться от чувства слабости и улучшить общее состояние здоровья.
По словам экспертов, кверцетин — это природный антиоксидант, который обладает большим количеством полезных свойств.
Согласно результатам многолетних исследований, данное вещество снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует долголетию и избавляет от чвства слабости.
Этим антиоксидантом богаты цитрусовые фрукты, лук, петрушка, красное вино, оливки, виноград, вишня, черешня, ежевика и черника.
Специалисты портала Express рекомендуют совмещать данные продукты в различных блюдах, чтобы увеличить количество кверцетина в рационе.
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