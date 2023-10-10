Диетолог назвала самый полезный для пожилых людей суп

Диетолог Мухина назвала самый полезный для пожилых людей суп
Самым полезном для пожилых людей супом считаются щи из квашеной капусты. Об этом "Москве 24" заявила врач-диетолог Марият Мухина.
По словам специалиста, данное блюдо поддерживает работу ЖКТ и насыщает организм железом, кальцием и витамином C, которые особенно важны в зрелом возрасте.
"У пожилых людей часто деградируют ферментные системы, слизистая становится более гладкая. Синтезируется меньше желудочного сока. Кислинка из квашеной капусты будет усиливать ферментные системы и создавать дополнительную кислотность, что помогает переваривать пищу".
Помимо этого, в квашеной капусте содержатся пектин и пищевые волокна, отмечает диетолог. Они связывают токсины и способствуют выведению из организма вредных веществ.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как приготовить овсяную кашу, чтобы она была полезной.