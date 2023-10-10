Диетолог назвала самый полезный для пожилых людей суп

Самым полезном для пожилых людей супом считаются щи из квашеной капусты. Об этом "Москве 24" заявила врач-диетолог Марият Мухина.

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По словам специалиста, данное блюдо поддерживает работу ЖКТ и насыщает организм железом, кальцием и витамином C, которые особенно важны в зрелом возрасте.

"У пожилых людей часто деградируют ферментные системы, слизистая становится более гладкая. Синтезируется меньше желудочного сока. Кислинка из квашеной капусты будет усиливать ферментные системы и создавать дополнительную кислотность, что помогает переваривать пищу".