Как выбрать вкусную печень

На самом деле критериев по выбору говяжьего субпродукта мало, но все они одинаково важны, ведь только так можно будет приобрести качественный товар.

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Специалисты ведомства напомнили, что в печени полно нужных для здоровья витаминов и минералов, но все их можно получить только в хорошем и свежем субпродукте.

Почему нужно есть печень

В ней много:

витаминов (К, группа В помогает работе нервной и сердечно-сосудистой систем, метаболизму и поддерживает состояние кожи);

минералов (железо нормализует кровоток и способствует насыщению кислородом организма; цинк поддерживает здоровье кожи, слизистых оболочек и иммунитета);

белка (активирует рост тканей и метаболизм).

Но всё это богатство можно получить только из свежей и качественной печени, которую ещё нужно найти.

Как выбрать печень Она не должна быть со специями или в маринаде. Таким образом продавцы пытаются отбить несвежий запах.

Печень должна быть однородной.

Цвет варьируется от светло-коричневого до темно-вишнёвого оттенка.

Плёнка должна плотно прилегать к мякоти.

Поверхность печени должна быть гладкой, без каких-либо повреждений или наростов, и однотонной — без пятен и потемнений. Если что-то из этого есть, значит, либо животное болело, либо печень хранили неправильно.

Специалисты советуют обратить внимание не только на говяжью, но и на печень трески. Она не менее полезна, особенно осенью и зимой. В ней полно витамина D, который укрепляет иммунитет, помогает бороться со стрессом и повышает настроение. Причём одной баночки хватит, чтобы восполнить дневную норму витамина все семье.

Минусы куриной печени

Но стоит помнить, что любой очень полезный продукт поддерживает здоровье, только если его есть в меру. Это же касается и куриной печени.

Например: