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Как выбрать вкусную печень

На самом деле критериев по выбору говяжьего субпродукта мало, но все они одинаково важны, ведь только так можно будет приобрести качественный товар.

Как выбрать вкусную печень
© Секрет Фирмы

Специалисты ведомства напомнили, что в печени полно нужных для здоровья витаминов и минералов, но все их можно получить только в хорошем и свежем субпродукте.

Почему нужно есть печень

В ней много:

  • витаминов (К, группа В помогает работе нервной и сердечно-сосудистой систем, метаболизму и поддерживает состояние кожи);
  • минералов (железо нормализует кровоток и способствует насыщению кислородом организма; цинк поддерживает здоровье кожи, слизистых оболочек и иммунитета);
  • белка (активирует рост тканей и метаболизм).

Но всё это богатство можно получить только из свежей и качественной печени, которую ещё нужно найти.

Как выбрать печень

  • Она не должна быть со специями или в маринаде. Таким образом продавцы пытаются отбить несвежий запах.
  • Печень должна быть однородной.
  • Цвет варьируется от светло-коричневого до темно-вишнёвого оттенка.
  • Плёнка должна плотно прилегать к мякоти.
  • Поверхность печени должна быть гладкой, без каких-либо повреждений или наростов, и однотонной — без пятен и потемнений. Если что-то из этого есть, значит, либо животное болело, либо печень хранили неправильно.

Специалисты советуют обратить внимание не только на говяжью, но и на печень трески. Она не менее полезна, особенно осенью и зимой. В ней полно витамина D, который укрепляет иммунитет, помогает бороться со стрессом и повышает настроение. Причём одной баночки хватит, чтобы восполнить дневную норму витамина все семье.

Минусы куриной печени

Но стоит помнить, что любой очень полезный продукт поддерживает здоровье, только если его есть в меру. Это же касается и куриной печени.

Например:

  • В ней полно витамина А, он помогает зрению и усиливает защитную функцию слизистых, но если получить передозировку, то появится головная боль и головокружение, помутнение зрения, тошнота и даже потеря костной массы.
  • Печень содержит много холестерина, он нужен для клеточных мембран и гормонов, но если с ним перестараться, то в итоге он может привести к атеросклерозу.
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