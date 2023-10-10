Как выбрать вкусную печень
На самом деле критериев по выбору говяжьего субпродукта мало, но все они одинаково важны, ведь только так можно будет приобрести качественный товар.
Специалисты ведомства напомнили, что в печени полно нужных для здоровья витаминов и минералов, но все их можно получить только в хорошем и свежем субпродукте.
Почему нужно есть печень
В ней много:
- витаминов (К, группа В помогает работе нервной и сердечно-сосудистой систем, метаболизму и поддерживает состояние кожи);
- минералов (железо нормализует кровоток и способствует насыщению кислородом организма; цинк поддерживает здоровье кожи, слизистых оболочек и иммунитета);
- белка (активирует рост тканей и метаболизм).
Но всё это богатство можно получить только из свежей и качественной печени, которую ещё нужно найти.
Как выбрать печень
- Она не должна быть со специями или в маринаде. Таким образом продавцы пытаются отбить несвежий запах.
- Печень должна быть однородной.
- Цвет варьируется от светло-коричневого до темно-вишнёвого оттенка.
- Плёнка должна плотно прилегать к мякоти.
- Поверхность печени должна быть гладкой, без каких-либо повреждений или наростов, и однотонной — без пятен и потемнений. Если что-то из этого есть, значит, либо животное болело, либо печень хранили неправильно.
Специалисты советуют обратить внимание не только на говяжью, но и на печень трески. Она не менее полезна, особенно осенью и зимой. В ней полно витамина D, который укрепляет иммунитет, помогает бороться со стрессом и повышает настроение. Причём одной баночки хватит, чтобы восполнить дневную норму витамина все семье.
Минусы куриной печени
Но стоит помнить, что любой очень полезный продукт поддерживает здоровье, только если его есть в меру. Это же касается и куриной печени.
Например:
- В ней полно витамина А, он помогает зрению и усиливает защитную функцию слизистых, но если получить передозировку, то появится головная боль и головокружение, помутнение зрения, тошнота и даже потеря костной массы.
- Печень содержит много холестерина, он нужен для клеточных мембран и гормонов, но если с ним перестараться, то в итоге он может привести к атеросклерозу.