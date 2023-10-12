Названы продукты, которые не стоит есть на завтрак

Завтрак является одним из главных приемов пищи в течение дня, поэтому следует внимательно подойти к выбору продуктов, чтобы не ощутить усталость и упадок сил, предупредили врачи ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области». Так, лучше отказаться от любых видов жареного мяса и каш быстрого приготовления, пишет «МК в Калининграде». Вместо этого лучше добавить в рацион обычные крупы. Кашу можно приготовить с вечера, если нет желания заниматься этим утром.

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[Каши быстрого приготовления] дают слишком быстрый скачок сахара в крови. Поэтому просто замените их на обычные крупы. Некогда варить? Приготовьте кашу с вечера, — рекомендуют специалисты.

Также не следует употреблять на завтрак бутерброды и хлебобулочные изделия. Тем, кто не представляет прием пищи без данных продуктов, врачи посоветовали включить в рацион цельнозерновой хлеб.