Названы продукты, которые не стоит есть на завтрак

Завтрак является одним из главных приемов пищи в течение дня, поэтому следует внимательно подойти к выбору продуктов, чтобы не ощутить усталость и упадок сил, предупредили врачи ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области». Так, лучше отказаться от любых видов жареного мяса и каш быстрого приготовления, пишет «МК в Калининграде». Вместо этого лучше добавить в рацион обычные крупы. Кашу можно приготовить с вечера, если нет желания заниматься этим утром.
[Каши быстрого приготовления] дают слишком быстрый скачок сахара в крови. Поэтому просто замените их на обычные крупы. Некогда варить? Приготовьте кашу с вечера, — рекомендуют специалисты.
Также не следует употреблять на завтрак бутерброды и хлебобулочные изделия. Тем, кто не представляет прием пищи без данных продуктов, врачи посоветовали включить в рацион цельнозерновой хлеб.
Диетолог Елена Соломатина ранее назвала овсянку самой полезной кашей. Из-за обволакивающего действия и хорошего влияния на желудочно-кишечный тракт врач посоветовала есть ее на завтрак. По словам специалиста, в овсянке много витаминов B, необходимых для нормального функционирования нервной системы, а также много клетчатки и магния.