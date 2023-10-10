Ученые: кофе может помочь сбросить вес
Американские исследователи изучили связь между потреблением кофе, его добавками и изменениями в весе. Работа опубликовала в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.
Были проанализированы данные трех многолетних исследований, проводимых среди медсестер. Результаты указывают на то, что каждая дополнительная чашка неподслащенного кофе в день связана с приблизительным снижением веса на 0,12 кг за четыре года. Добавление сливок оказывало незначительное влияние на вес, тогда как каждая чайная ложка сахара (для одной чашки кофе) связана с прибавкой в весе на 0,09 кг за четыре года. Связь является более существенной у молодых людей и в случае повышенного индекса массы тела.
Исследования свидетельствуют, что употребление несладкого кофе связано с потерей веса, в то время как добавление сахара делает этот эффект малозначимым. Кофе имеет широкий спектр потенциальных преимуществ для организма, таких как снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и определенных видов рака. Кроме того, кофе положительно влияет на здоровье благодаря активации симпатической нервной системы и повышению общего энергопотребления.
Малое количество молока может усилить противовоспалительные свойства кофе. Важно отметить, что сахар и его заменители аннулируют преимущества кофе. Рекомендуется ограничить потребление напитков, содержащих сахар.
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