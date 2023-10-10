Ученые: кофе может помочь сбросить вес

Были проанализированы данные трех многолетних исследований, проводимых среди медсестер. Результаты указывают на то, что каждая дополнительная чашка неподслащенного кофе в день связана с приблизительным снижением веса на 0,12 кг за четыре года. Добавление сливок оказывало незначительное влияние на вес, тогда как каждая чайная ложка сахара (для одной чашки кофе) связана с прибавкой в весе на 0,09 кг за четыре года. Связь является более существенной у молодых людей и в случае повышенного индекса массы тела.