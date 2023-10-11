Названы стимулирующие работу мозга доступные продукты

Полезными для работы мозга можно считать продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты, витамин В12, антиоксиданты, рассказала врач-эндокринолог Дарья Бэдэнэу. Стимулирующие работу мозга доступные продукты она назвала в беседе с «Известиями».

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Омега-3 жирные кислоты, по ее словам, можно получить из рыбы, орехов и льняного семени. «Употребление этих продуктов положительно влияет на работу мозга, память и усвоение информации. Кроме того, важно обеспечить поступление достаточного количества витамина В12, играющего важнейшую роль в обеспечении работы нервной системы и мозга», — объяснила Бэдэнэу, уточнив, что этот элемент можно получить из мяса, яиц и молочных продуктов.

Антиоксиданты, продолжила эндокринолог, содержатся в определенных фруктах и овощах, ягодах и орехах.

Бэдэнэу подчеркнула, что для здоровья мозга рацион должен быть разнообразным, а образ жизни — здоровым. Она добавила, что спорт благотворно влияет на кровообращение, что способствует улучшению когнитивных функций, и напомнила, что ВОЗ рекомендует заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю.