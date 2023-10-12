Эксперты пояснили, что влияет на вкус кофе

Эксперты дали советы, как выбрать хороший кофе. Они отметили, что на вкусовые качества напитка влияют вид, сорт, способ обработки и степень обжарки зерен.

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По словам специалистов, все сорта кофе отличаются неповторимым вкусом. Например, кофе «Колумбия Супремо» — сладкий, насыщенный и с яблочными оттенками. А сорт «Бразилия Сантос» более терпкий, плотный, с легкой горчинкой, обладает ореховыми оттенками.

Вкус напитка также зависит от способа обработки зерна. Натуральный или сухой метод предполагает сбор кофейных ягод и их сушку на приподнятых грядках на солнце. При такой обработке все сахара и минералы переходят из мякоти в зерно. Кофе в итоге получается более плотным и сладким. При мытой обработке вкус кофе получается более чистый и кислотный.

Также стоит принимать во внимание степень обжарки зерен. При темной обжарке кофе содержит меньше кофеина и имеет менее кислотный вкус. Напиток насыщен нотами карамели, орехов, шоколада.

Средняя обжарка популярна из-за ее хорошо сбалансированного вкуса. Конечный напиток имеет среднюю кислотность, легкие фруктовые ноты.

Эксперты также отмечают, что для кофе важна упаковка. Вакуумные пакеты, сохраняющие вкус, свежесть и аромат обжаренного кофе, являются обязательным атрибутом качественного кофе, передает издание «Профиль».

До этого гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Артур Бернацкий посоветовал отказаться от растворимого кофе. По его словам, в напитке нет никаких полезных или бодрящих свойств, передает газета «Петербургский дневник».