Названы не вредящие фигуре продукты от стресса

В состоянии острого стресса человек, как правило, теряет аппетит. Но в случае хронического эмоционального истощения в организме вырабатывается гормон стресса — кортизол. И он может повлиять на желание «заесть» свои тревоги.

© Вечерняя Москва

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, какие продукты могут стать полезным перекусом, который улучшит настроение и не навредит фигуре.

Проблема «заедания» стресса заключается в том, что человек тянется к быстрым углеводам — сладкой и жирной пище. Она, безусловно, может принести чувство комфорта и поднять настроение, но лишь на небольшой промежуток времени. Уровень сахара в крови понизится, и человек ощутит упадок сил и возвращение подавленности. Кроме того, вновь возникнет желание поесть.

Если организм «просит» пищи для поднятия настроения, следует дать ему ее, но обратить внимание на реальную пользу продуктов. Это позволит и эффективно улучшить свое состояние, и сберечь фигуру. Мансурова порекомендовала употреблять в этом случае жирную морскую рыбу, ягоды, орехи или зелень. Кроме того, пользу принесут творог низкой жирности, кефир, свежие овощи, сэндвичи с индейкой, лососем или куриной грудкой.

Мансурова добавила, что при стрессе организму необходим витамин C, большое количество которого содержится в сладком перце, апельсинах, грейпфрутах.

Еще одним полезным перекусом станет ломтик авокадо с небольшим количеством соли и оливкового масла. Для снятия тревоги, помимо питания, необходимо добавить в свой распорядок дня прогулки на свежем воздухе и прием ванн с магниевой солью.