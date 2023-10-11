Как в детстве: рецепт булочек с корицей

У многих есть любимые ароматы, которые возвращают в детство. Один из них – это запах домашних булочек. Только вспомните: вы приходите из школы, а уже в подъезде вас встречает приятный аромат с нотками корицы и ванили. Сегодня мы предлагаем приготовить вместе с нами именно те самые булочки из детства.
Для приготовления мы использовали:
- Мука – 4 стакана;
- Дрожжи сухие быстродействующие – 1 столовая ложка;
- Молоко теплое – 1,5 стакана;
- Сахар – 2 столовые ложки для теста и еще немного для посыпания плюшек;
- Соль – 1 чайная ложка;
- Масло растительное – 2 столовые ложки для теста;
- Яйцо – 2 штуки для теста и 1 штука для смазывания булочек;
- Корица, яблоки, мак – для начинки.
Для приготовления теста мы сначала готовим опару. Для этого в глубокую миску наливаем 1,5 стакана теплого молока.
Затем добавляем сахар, соль и дрожжи. Все тщательно перемешиваем и оставляем на 5-10 минут.
За это время на поверхности образуется пенка. Для многих хозяек это знак, что теперь тесто точно поднимется и будет воздушным.
Теперь в миску наливаем растительное масло и добавляем 2 яйца. Перемешиваем.
Затем просеиваем муку, замешиваем тесто. Теперь оставляем его отдохнуть на час. Ждем, пока оно хорошенько поднимется.
Теперь приступаем к формированию булочек. К слову, их множество. Начнем с наиболее знакомой и привычной формы сердечка. Для этого нужно разделить готовое дрожжевое тесто на порции, раскатать каждую порцию теста в пласт толщиной 2-3 миллиметра. Затем нужно смазать тесто маслом при помощи кулинарной кисти и посыпать сахаром. Скручиваем тесто в плотную трубочку, сгибаем ее пополам, укладывая одну половину на другую швом внутрь. И делаем разрез, начиная от линии сгиба. После этого разворачиваем получившиеся половинки друг от друга и расправляем.
Можно сделать и елочку. Для этого раскатываем такой же пласт и подрезаем края таким образом, как на фото. В середину накладываем начинку.
И теперь края теста попеременно соединяем в середине.
Еще можно сделать гребешок. Снова раскатываем тесто. По всей поверхности насыпаем начинку, к примеру, корицу. Заворачиваем трубочку и перпендикулярно к ней делаем надрезы. Края булочки можно соединить или просто немного развернуть.
Все булочки выкладываем на противень, устеленный пергаментом.
Приготовление плюшек займет около 30 минут при температуре 160 градусов.
Булочки станут отличным дополнением к чаю. Приятного аппетита!