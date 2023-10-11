Как в детстве: рецепт булочек с корицей

У многих есть любимые ароматы, которые возвращают в детство. Один из них – это запах домашних булочек. Только вспомните: вы приходите из школы, а уже в подъезде вас встречает приятный аромат с нотками корицы и ванили. Сегодня мы предлагаем приготовить вместе с нами именно те самые булочки из детства.

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Для приготовления мы использовали:

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Мука – 4 стакана;

Дрожжи сухие быстродействующие – 1 столовая ложка;

Молоко теплое – 1,5 стакана;

Сахар – 2 столовые ложки для теста и еще немного для посыпания плюшек;

Соль – 1 чайная ложка;

Масло растительное – 2 столовые ложки для теста;

Яйцо – 2 штуки для теста и 1 штука для смазывания булочек;

Корица, яблоки, мак – для начинки.

Для приготовления теста мы сначала готовим опару. Для этого в глубокую миску наливаем 1,5 стакана теплого молока.

Затем добавляем сахар, соль и дрожжи. Все тщательно перемешиваем и оставляем на 5-10 минут.

За это время на поверхности образуется пенка. Для многих хозяек это знак, что теперь тесто точно поднимется и будет воздушным.

Теперь в миску наливаем растительное масло и добавляем 2 яйца. Перемешиваем.

Затем просеиваем муку, замешиваем тесто. Теперь оставляем его отдохнуть на час. Ждем, пока оно хорошенько поднимется.

Теперь приступаем к формированию булочек. К слову, их множество. Начнем с наиболее знакомой и привычной формы сердечка. Для этого нужно разделить готовое дрожжевое тесто на порции, раскатать каждую порцию теста в пласт толщиной 2-3 миллиметра. Затем нужно смазать тесто маслом при помощи кулинарной кисти и посыпать сахаром. Скручиваем тесто в плотную трубочку, сгибаем ее пополам, укладывая одну половину на другую швом внутрь. И делаем разрез, начиная от линии сгиба. После этого разворачиваем получившиеся половинки друг от друга и расправляем.

Можно сделать и елочку. Для этого раскатываем такой же пласт и подрезаем края таким образом, как на фото. В середину накладываем начинку.

И теперь края теста попеременно соединяем в середине.

Еще можно сделать гребешок. Снова раскатываем тесто. По всей поверхности насыпаем начинку, к примеру, корицу. Заворачиваем трубочку и перпендикулярно к ней делаем надрезы. Края булочки можно соединить или просто немного развернуть.

Все булочки выкладываем на противень, устеленный пергаментом.

Приготовление плюшек займет около 30 минут при температуре 160 градусов.