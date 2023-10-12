Диетолог назвала пять неожиданных преимуществ базилика для здоровья

Диетолог Джиллиан Калбертсон из клиники Кливленда рассказала о пользе базилика для здоровья. Эта трава обычно используется в итальянской, тайской и вьетнамской кухне.

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По словам эксперта, базилик содержит питательные вещества и соединения, которые могут помочь предотвратить хронические заболевания. Трава обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Базилик — отличный источник витамина К, особенно сушеные листья. Витамин К помогает укрепить кости. Он также играет большую роль в способности вашей крови свертываться. Но это только верхушка айсберга

Обзор 24-х исследований показал, что базилик положительно влияет на уровень сахара в крови, здоровье сердца и сосудов, а также иммунитет.