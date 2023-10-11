Как определить качество меда

Заведующий кафедрой аквакультуры и пчеловодства академии имени Тимирязева, профессор Альфир Маннапов рассказал о том, как определить качественный мед, сообщили на сайте газеты «Север Столицы».

© Unsplash

Один из ощутимых факторов разбавленного меда сахарным сиропов, это привкус карамели на языке.

Также, если незрелый мед капнуть на поверхность бумаги, то капля начнет стекать.

По химическим признакам качество лакомства проверяется с помощью спирта. Неправильный мед будет шипеть при взаимодействие с этим веществом, а если капнуть йод на густую массу и она станет фиолетовой, то значит в составе имеются добавки.