Как избавиться от запаха чеснока изо рта
Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала напитки и продукты, которые могут помочь нейтрализовать неприятный запах изо рта после употребления чеснока.
По словам медицинского специалиста, чеснок содержит большое количество сернистых соединений, которые быстро разносятся по всему организму и попадают в легкие, откуда потом долго напоминают о себе окружающим людям. При этом чистка зубов в данном случае не спасет.
Чтобы избавиться от неприятного запаха, необходимо выпить чай с мятой и лимоном или йогурт, а также можно скушать яблоко. К такому выводу пришла Зухра Павлова, ссылаясь на результаты исследования американских ученых.
Эксперты добавили порезанный чеснок в небольшую емкость и залили его йогуртом. После этого они провели замеры органических соединений и установили, что кисломолочный продукт на 99% снижает их количество.
В своем телеграм-канале Павлова отмечает, что данные продукты и напитки могут также помочь избавиться от запаха маринованного и жареного чеснока. Вообще этим полезным овощем не стоит злоупотреблять, так как это может нарушить работу желудочно-кишечного тракта.