Как избавиться от запаха чеснока изо рта

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала напитки и продукты, которые могут помочь нейтрализовать неприятный запах изо рта после употребления чеснока.

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По словам медицинского специалиста, чеснок содержит большое количество сернистых соединений, которые быстро разносятся по всему организму и попадают в легкие, откуда потом долго напоминают о себе окружающим людям. При этом чистка зубов в данном случае не спасет.

Чтобы избавиться от неприятного запаха, необходимо выпить чай с мятой и лимоном или йогурт, а также можно скушать яблоко. К такому выводу пришла Зухра Павлова, ссылаясь на результаты исследования американских ученых.

Эксперты добавили порезанный чеснок в небольшую емкость и залили его йогуртом. После этого они провели замеры органических соединений и установили, что кисломолочный продукт на 99% снижает их количество.