Нутрициолог рассказала о полезных свойствах кваса

«Именно полезные бактерии кишечника дают отпор любой патогенной флоре кишечника. При условии того, что многие продукты на прилавках магазинов «обогащены» антибиотиками, а также бесконтрольный и порой необоснованный прием лекарств уничтожает эту самую бактериальную защиту кишечника, очень важно вовремя и на постоянной основе подселять новых пробиотиков. И регулярное употребление кваса – отличная идея», – поделилась эксперт.

Также в процессе работы молочнокислых бактерий кваса кишечник очищается от патогенной флоры молочной кислотой. Необходимо знать, что этот напиток обогащен витаминами группы В (нервная система), С (иммунитет) и Е (контроль уровня холестерина).

«Конечно, в идеале надо пить натуральный квас, приготовленный дома, так как зачастую в магазинах представлен квас, который не содержит пробиотика, зато щедро «сдобрен» красителями, усилителями вкуса и консервантами. Идеальный состав натурального кваса ограничивается несколькими ингредиентами: вода, сахар, квасное сусло, дрожжи и кисломолочные бактерии», – сказала нутрициолог.

Нужно изучить этикетку продукта, поскольку производители всегда честно указывают, что предлагают покупателю: квас или квасной напиток. Последний продукт не является квасом натурального брожения, так как не принесет пользы организму, а только утолит жажду. При этом противопоказания к употреблению даже натурального и полезного кваса все-таки есть. Например, возраст до трех лет, сахарный диабет, склонность к газообразованию, а также алкогольная зависимость, заключила специалист.