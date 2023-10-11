Нутрициолог рассказала о полезных свойствах кваса
Квас – ферментированный продукт, приготовленный на основе брожения, богатый пробиотиками, антиоксидантами и витаминами. Данный напиток хорошо утоляет жажду и является отличной альтернативой «сахарным» лимонадам. Об этом сообщила Pravda. Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.
«Именно полезные бактерии кишечника дают отпор любой патогенной флоре кишечника. При условии того, что многие продукты на прилавках магазинов «обогащены» антибиотиками, а также бесконтрольный и порой необоснованный прием лекарств уничтожает эту самую бактериальную защиту кишечника, очень важно вовремя и на постоянной основе подселять новых пробиотиков. И регулярное употребление кваса – отличная идея», – поделилась эксперт.
Также в процессе работы молочнокислых бактерий кваса кишечник очищается от патогенной флоры молочной кислотой. Необходимо знать, что этот напиток обогащен витаминами группы В (нервная система), С (иммунитет) и Е (контроль уровня холестерина).
«Конечно, в идеале надо пить натуральный квас, приготовленный дома, так как зачастую в магазинах представлен квас, который не содержит пробиотика, зато щедро «сдобрен» красителями, усилителями вкуса и консервантами. Идеальный состав натурального кваса ограничивается несколькими ингредиентами: вода, сахар, квасное сусло, дрожжи и кисломолочные бактерии», – сказала нутрициолог.
Нужно изучить этикетку продукта, поскольку производители всегда честно указывают, что предлагают покупателю: квас или квасной напиток. Последний продукт не является квасом натурального брожения, так как не принесет пользы организму, а только утолит жажду. При этом противопоказания к употреблению даже натурального и полезного кваса все-таки есть. Например, возраст до трех лет, сахарный диабет, склонность к газообразованию, а также алкогольная зависимость, заключила специалист.