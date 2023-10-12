Диетолог назвала два оздоравливающих печень продукта

В разговоре с журналистами российский медик отметила, что одним из продуктов, способным восстановить нормальную работу печени, является артишок. Об этом пишет издание "Москва 24".

– Артишок буквально реанимирует печень, заставляет ее лучше работать. Он даже входит в состав некоторых препаратов. Артишок обладает желчегонным, гепатопротекторным действием, выводит из организма мочевину, токсины, соли тяжелых металлов и снижает холестерин, – поделилась врач.

Также полезным для работы печени оказался и чеснок. Это растение разжижает кровь, а также улучшает кровоснабжение и ток крови по печени. Однако есть его следует в небольших количествах.