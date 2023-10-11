Простые и вкусные рецепты из колбасы
Эти блюда — отличный источник белка.
«Колбаса – полуфабрикат, который не может быть частью здорового питания. Однако если вы не успеваете уделить полноценное время приготовлению пищи, обратите внимание на сырые колбасы – проще говоря, фаршированные кишки – фарш из них можно использовать для приготовления блюд», – врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Рустем Садыков.
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Спагетти из цельнозерновой муки с колбасой и томатным соусом
Ингредиенты:
- 200 г сырой колбасы (например, говяжьей или куриной);
- 200 г спагетти (попробуйте гречневые или рисовые, если у вас есть проблемы с переносимостью глютена);
- 1 луковица, мелко нарезанная;
- 2-3 зубчика чеснока, измельчённые;
- перекрутите помидоры на томат – 200-300 г;
- 1 ч. л. масла гхи;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- В кастрюле с кипящей подсоленной водой варите спагетти до готовности, следуя инструкции на упаковке. Затем слейте воду и оставьте в стороне.
- На сковороде разогрейте масло гхи и обжаривайте лук и чеснок до мягкости.
- Добавьте сырую колбасу и обжаривайте её, разбивая на кусочки, до полной готовности и золотистой корки.
- Влейте томатный соус в сковороду, добавьте соль и перец по вкусу. Подогревайте всю массу на среднем огне, пока она не закипит, затем уменьшите огонь и тушите соус ещё пять-семь минут.
- Подавайте спагетти с томатным соусом.
Пицца на кабачках с колбасой и овощами
Ингредиенты:
- 3 нарезанных кольцами кабачка;
- 200 г сырой колбасы;
- 1/2 чашки свежеприготовленного томата;
- 100 г мягкого белого сыра;
- 1/2 паприки, нарезанной кольцами;
- 1/2 красного лука, нарезанного кольцами;
- соль, перец и сушёные травы (например, орегано и базилик) по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Застелите форму пергаментом, смажьте маслом гхи и выложите основу из кабачка.
- Смажьте томатным соусом всю поверхность.
- Возьмите сковороду, выложите на неё чайную ложку масла гхи и обжарьте фарш сырой колбасы до готовности.
- Готовый фарш выкладывайте на основу из кабачка. Добавьте лук, паприку, посыпьте травами, выложите кусочками белый сыр.
- Запекайте до готовности.
Рулетики из колбасы из индейки
Ингредиенты:
- высококачественная колбаса (проверьте, чтобы в составе были только мясо индейки, соль, специи);
- овощи по вкусу для начинки (огурцы, сладкий перец, помидоры, зелёные оливки);
- белый козий сыр с орехами или сухофруктами;
- бобовые или хумус, тахини.
Приготовление:
- Нарежьте колбасу тонкими слайсами.
- Выложите в каждый кусочек любую начинку.
- Наслаждайтесь блюдом!
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