$99.93-1.42105.69-1.35

Простые и вкусные рецепты из колбасы

Эти блюда — отличный источник белка.

Простые и вкусные рецепты из колбасы
© Чемпионат.com

«Колбаса – полуфабрикат, который не может быть частью здорового питания. Однако если вы не успеваете уделить полноценное время приготовлению пищи, обратите внимание на сырые колбасы – проще говоря, фаршированные кишки – фарш из них можно использовать для приготовления блюд», – врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Рустем Садыков.

Видео дня

Спагетти из цельнозерновой муки с колбасой и томатным соусом

Ингредиенты:

  • 200 г сырой колбасы (например, говяжьей или куриной);
  • 200 г спагетти (попробуйте гречневые или рисовые, если у вас есть проблемы с переносимостью глютена);
  • 1 луковица, мелко нарезанная;
  • 2-3 зубчика чеснока, измельчённые;
  • перекрутите помидоры на томат – 200-300 г;
  • 1 ч. л. масла гхи;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. В кастрюле с кипящей подсоленной водой варите спагетти до готовности, следуя инструкции на упаковке. Затем слейте воду и оставьте в стороне.
  2. На сковороде разогрейте масло гхи и обжаривайте лук и чеснок до мягкости.
  3. Добавьте сырую колбасу и обжаривайте её, разбивая на кусочки, до полной готовности и золотистой корки.
  4. Влейте томатный соус в сковороду, добавьте соль и перец по вкусу. Подогревайте всю массу на среднем огне, пока она не закипит, затем уменьшите огонь и тушите соус ещё пять-семь минут.
  5. Подавайте спагетти с томатным соусом.

Пицца на кабачках с колбасой и овощами

Ингредиенты:

  • 3 нарезанных кольцами кабачка;
  • 200 г сырой колбасы;
  • 1/2 чашки свежеприготовленного томата;
  • 100 г мягкого белого сыра;
  • 1/2 паприки, нарезанной кольцами;
  • 1/2 красного лука, нарезанного кольцами;
  • соль, перец и сушёные травы (например, орегано и базилик) по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Застелите форму пергаментом, смажьте маслом гхи и выложите основу из кабачка.
  3. Смажьте томатным соусом всю поверхность.
  4. Возьмите сковороду, выложите на неё чайную ложку масла гхи и обжарьте фарш сырой колбасы до готовности.
  5. Готовый фарш выкладывайте на основу из кабачка. Добавьте лук, паприку, посыпьте травами, выложите кусочками белый сыр.
  6. Запекайте до готовности.

Рулетики из колбасы из индейки

Ингредиенты:

  • высококачественная колбаса (проверьте, чтобы в составе были только мясо индейки, соль, специи);
  • овощи по вкусу для начинки (огурцы, сладкий перец, помидоры, зелёные оливки);
  • белый козий сыр с орехами или сухофруктами;
  • бобовые или хумус, тахини.

Приготовление:

  1. Нарежьте колбасу тонкими слайсами.
  2. Выложите в каждый кусочек любую начинку.
  3. Наслаждайтесь блюдом!
Главное на «Женском»
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости