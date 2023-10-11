Простые и вкусные рецепты из колбасы

«Колбаса – полуфабрикат, который не может быть частью здорового питания. Однако если вы не успеваете уделить полноценное время приготовлению пищи, обратите внимание на сырые колбасы – проще говоря, фаршированные кишки – фарш из них можно использовать для приготовления блюд», – врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Рустем Садыков.