Маринованные опята без стерилизации на зиму: 3 вкусных рецепта

Осень многие любят за то, что можно гулять по лесу, дышать влажным, как будто густым, воздухом и, конечно же, собирать грибы. Самым желанным считается белый гриб, но они растут далеко не повсеместно, в отличие от опят. А еще одно их достоинство в том, что растут они очень кучно, и если повезет найти грибное место, то можно быстро собрать полную корзину и даже не одну. А дальше нужно как можно скорее попасть домой, чтобы переработать все, что удалось собрать. Например, приготовить маринованные опята без стерилизации по проверенным рецептам.

© George Chernilevsky/wikipedia.org

«Рамблер» рассказывает, как обработать опята перед приготовлением, и предлагает хорошие рецепты.

Видео дня

Предварительная обработка опят

Любые грибы, и опята здесь не исключение, нельзя хранить. Не оставляйте грибы до утра следующего дня, после того как вы пришли из леса с полными корзинами. Отдохните, пообедайте и принимайтесь за работу.

А сделать нужно следующее:

Очистите грибы от почвы и других загрязнений. Осторожно обрежьте слишком загрязненные или поврежденные части. Червивые грибы нужно сразу выбросить. Промойте грибы под прохладной проточной водой несколько раз. Затем положите грибы в большую емкость и залейте их холодной водой. Некоторые рекомендуют добавить соль в воду для удаления насекомых и других мелких загрязнений, но это необязательно. Оставьте грибы в воде на 20-30 минут, чтобы они промылись и освободились от песка и грязи. После этого слейте воду, выложите грибы на сито или на кухонную бумагу, еще раз осмотрите. Если грибы слишком крупные, вы можете нарезать их на более мелкие кусочки. Снова переложите грибы в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. Доведите до кипения. После закипания немного убавьте огонь и дайте покипеть 20-30 минут.

И только после этого можно приступать к маринованию.

Важно помнить, что при обработке лесных грибов, в том числе опят, следует быть осторожным. Убедитесь в том, что грибы безопасны для употребления. Если вы не уверены в идентификации грибов или их состоянии, лучше проконсультироваться с опытным грибником или специалистом перед их употреблением.

Почему грибы нужно предварительно отваривать перед приготовлением

Прежде чем мариновать или жарить грибы, их нужно предварительно отварить. Делается это по следующим причинам:

Уничтожение вредных веществ. Некоторые виды грибов содержат токсичные вещества, которые могут быть разрушены только при высокой температуре. Предварительная варка помогает уничтожить эти вещества и сделать грибы безопасными для употребления.

Улучшение пищеварения. Грибы содержат хитин, сложное вещество, которое практически не усваивается организмом. Во время варки хитин разрушается, что облегчает их дальнейшее усвоение организмом.

Устранение горечи. Некоторые виды грибов могут иметь горький вкус, который может быть устранен при варке. Это делает грибы более приятными на вкус.

Уничтожение бактерий и паразитов. Варка грибов также помогает уничтожить бактерии и паразитов, которые могут находиться на их поверхности. Это снижает риск пищевых отравлений или заражения инфекциями.

Рецепты маринованных опят без стерилизации

Рецепт №1

Ингредиенты:

Опята – 1 килограмм

Вода – 0,5 литра

Столовый уксус 9% – полстакана

Соль – 1,5 столовой ложки

Лавровый лист – 1 штучка

Перец черный горошком – 3 штучки

Гвоздика – 4 штучки

Семена укропа – щепотка

Приготовление:

Опята перекладываем в кастрюлю заливаем водой. Доводим до кипения. Даем покипеть 30 минут. Сливаем воду. Готовим маринад: смешиваем указанное в рецепте количество воды, уксус и соль. Заливаем опята маринадом. Добавляем специи. Перемешиваем. Раскладываем по чистым банкам. Закрываем.

ru.123rf.com

Рецепт №2

Ингредиенты:

Опята – 0,5 килограмма

Вода для маринада – 0,5 литра

Уксусная эссенция 70% – 1,5 чайной ложки

Сахар – 1 столовая ложка

Соль – 2 чайных ложки

Лавровый лист – 2 штучки

Душистый перец – 3 штучки

Гвоздика – 1 штучка

Корица – на кончике ножа

Приготовление:

Опята перекладываем в кастрюлю заливаем водой. Доводим до кипения. Даем покипеть 30 минут. Сливаем воду. Готовим маринад: смешиваем указанное в рецепте количество воды, уксус и соль. Заливаем опята маринадом. Добавляем специи. Перемешиваем. Раскладываем по чистым банкам. Закрываем.

Рецепт №3

Ингредиенты:

Опята – 3-4 килограмма

Вода для маринада – 1 литр

Соль – 2 столовых ложки

Душистый перец – 10-12 горошин

Уксусная эссенция 70% – 1 чайная ложка (или столовый уксус 9% – 3 столовых ложки

Семена укропа – половина чайной ложки

Приготовление: