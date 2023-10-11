Эксперт рассказала о пользе и вреде чая

Любимый и многогранный, с древней историей и своими ритуалами чай вошел в сердца гурманов и обычных людей. Но при употреблении этого напитка также нужно соблюдать чувство меры. Об этом и многом другом корреспонденты издания INC-News.ru поговорили с экспертами.

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Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Курбатова Екатерина отметила, что на множество полезных свойств, чай может нанести вред при употреблении в больших количествах или в некоторых случаях. Рассмотрим подробнее.

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Польза:

Содержит полифенолы, в частности катехины и эпикатехины, которые являются антиоксидантами и могут помочь защитить организм от свободных радикалов.

Может помочь улучшить работу пищеварительной системы и снять усталость.

Улучшает работу сердца и сосудов.

Улучшает память и мозговую активность.

Вред:

Может содержать кофеин, который может вызвать бессонницу, нервозность и повышенное сердцебиение при употреблении в больших количествах.

Может содержать танины, которые могут мешать усвоению железа и других питательных веществ.

Может содержать ксантины, которые могут вызвать аллергические реакции у некоторых людей.

Может содержать фтор, который может нанести вред зубам при употреблении в больших количествах.

Среднее количество чая, которое можно выпивать в день, - пять или шесть чашек. Однако, многое зависит от вида напитка и содержания кофеина в конкретном сорте. Поэтому важно употреблять чай с умом и не злоупотреблять им. Например, черный чай может повысить риск развития сердечных заболеваний при употреблении в больших количествах. Курильский чай может содержать высокие уровни фтора, что может нанести вред здоровью зубов. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем употреблять большие количества чая.

Пить чай - с сахаром или без - зависит от личных предпочтений и здоровья конкретного человека. Сахар может улучшить вкус чая и сделать его более приятным для употребления. Однако, сахар может повысить уровень сахара в крови, что может быть опасно для людей с диабетом.

Поэтому, если вы хотите пить чай с сахаром, рекомендуется добавлять его в умеренных количествах. Если у вас есть проблемы со здоровьем, такие как диабет или проблемы с зубами, лучше пить чай без сахара. В любом случае, важно употреблять чай с умом и не злоупотреблять им.

К каким видам чая стоит относиться с особой осторожностью?

Малена Мельникова, психолог, мастер чайных церемоний, отмечает, что наибольшую осторожность следует соблюдать при употреблении красных сортов, пуэров и зеленых вариаций.

Красные чаи отвечают за бодрость и воодушевление, благодаря высокому содержанию танина и дубильных веществ. Однако, как и в любом деле - важна мера. От пары кружек свежего чая будет подъем сил, а если то возможна тахикардия, то есть учащенное сердцебиение.

От пуэров (ферментированный особым образом чай черного цвета, продается в прессованных блинах) появляется непреодолимое желание действовать, они активизируют внутреннюю силу, возбуждая нервную систему. Вместе с этим, они могут стать идеальным началом дня, а во второй половине дня употреблять их не рекомендуется - могут возникнуть проблемы со сном.