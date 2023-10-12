Как объяснил специалист, поджелудочная железа вырабатывает ферменты, которые участвуют в пищеварении и помогают усваивать белки, жиры и углеводы. Также этот орган отвечает за производство гормонов инсулина и глюкагона, которые регулируют обмен веществ.