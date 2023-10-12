Врач Кабанов перечислил опасные для поджелудочной железы продукты
Какие продукты могут серьезно навредить поджелудочной железе рассказал врач-диетолог Алексей Кабанов беседе с «Царьградом».
Как объяснил специалист, поджелудочная железа вырабатывает ферменты, которые участвуют в пищеварении и помогают усваивать белки, жиры и углеводы. Также этот орган отвечает за производство гормонов инсулина и глюкагона, которые регулируют обмен веществ.
Алексей Кабанов назвал продукты, которые могут замедлить работу поджелудочной железы. Например, сладкие газированные напитки, которые заставляют поджелудочную железу вырабатывать много инсулина. Из-за этого орган истощается. Другой опасный продукт - жареное мясо, для его переваривания требуется много ферментов, могут возникнуть спазмы.
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