Какие продукты помогут поднять женское либидо
Женское половое влечение — штука очень тонкая, однако диагностическая. Следить за уровнем либидо важно, чтобы не упустить проблем со здоровьем, а также для того, чтобы не лишать себя радости. С осенне-зимний сезон это особенно актуально. Какие продукты помогут, читайте в нашем материале.
Вот и наступила осень, холод, дожди и слякоть — сложный период для большинства из нас. Уменьшение светового дня и физической активности, серость за окном и меньше выходов на природу — в результате через месяц-другой мы будем чувствовать снижение энергии и желания что-либо делать. Вот и супружеская кровать может в этот период несколько охладеть — больше тянет поспать и восстановить силы. И если весной и летом вы с легкость откликались на утренние ласки супруга, сейчас вам и думать об этом не хочется.
Вообще женское либидо — дама капризная, оно зависит от целого ряда факторов. Чтобы поддерживать половое влечение на стабильном уровне, нужно тщательно следить за здоровьем, гибко справляться со стрессовыми ситуациями и следить за весом. Давайте быстро разберемся в основных причинах, а потом рассмотрим, как еда может стать нашим союзником в интимном деле.
Причины снижения либидо
Стресс и усталость: плохой сон, неполноценный отдых, невозможность уделить время себе и хронический стресс — все это приводит к снижению полового влечения. Организму просто не до этого, ведь он существует на грани выживания.
Прием лекарственных средств: некоторые лекарства (от гипотензивных до контрацептивов и антидепрессантов) могут снижать либидо, а некоторые делать это прям существенно. Поэтому для начала загляните в инструкцию к лекарству, в раздел побочные эффекты. Если вы обнаружили в нем этот побочный эффект, обратитесь к лечащему врачу для корректировки препарат.
Изменение веса: если за последнее время вы набрали вес, это может стать причиной снижения полового влечения. Лишний жир негативно влияет на весь организм, в том числе и на продукция тестостерона. А именно этот гормон отвечает и за женское либидо. Также либидо может снизиться, если вы экстремально похудели или придерживаетесь строгой диеты. Недостаток жиров в рационе также приводит к снижению синтеза тестостерона и других половых гормонов, ведь для их производства нужен полезный жир, который мы получаем из еды.
Гормональные нарушения: гормональная система очень чувствительна к любым изменениям. И является одним целым, поэтому гормоны зависят друг от друга. Если есть нарушения в работе щитовидной железы, это может сказаться и на либидо. Наступление менопаузы, ПМС, нарушения цикла и прочие проблемы нуждаются в грамотных рекомендациях доктора. Не забывайте об этом.
Гинекологические и урологические проблемы: каждой женщине регулярно следует проходить осмотр гинеколога, даже если ничего не беспокоит. Также важно знать, что с возрастом снижается эластичность слизистых, что может сказываться и на здоровье мочевого пузыря. Эти состояния в том числе снижают либидо, как из-за общего гормонального фона, так из-за снижения увлажнения.
Недопонимание в отношениях: ну и нельзя обойти стороной психологическую составляющую низкого либидо. Если с любимым что-то не ладится, вряд ли вам захочется часто вступать с ним в интимную связь, ведь женщине важно чувствовать себя в безопасности.
Какие продукты помогут повысить либидо?
Полезные жиры
Как вы могли прочитать выше, низкожировая диета не лучшим образом сказывается на либидо и гормональной системе в принципе, так как для выработки половых гормонов нам нужен жир. Важно выбирать полезные жиры: растительное масло, авокадо, жирная морская рыба (поверьте, и сельдь, и скумбрия отлично справятся с этой задачей), сливочное масло в допустимой дозировке и орехи.
Особенно специалисты рекомендуют миндаль. Этот орех содержит необходимые для выработки половых гормонов жирные кислоты, а еще дополняет рацион клетчаткой. А еще женщинам очень нравится его запах.
Продукты, богатые витамином С
И это не только лимоны и апельсины, гораздо больше витамина С содержится в других продуктах — клубнике, красном болгарском перце, киви, зелени и вообще в овощах и фруктах. Витамин С является мощным антиоксидантом, отвечает за здоровье сосудов, помогает усвоению минералов, к примеру железа. А вообще рекомендуемая доза в 400-500 граммов овощей и фруктов в день улучшит работу ЖКТ, подкормит кишечные бактерии и повысит иммунитет. А когда мы не болеем, секса хочется чаще.
Продукты, богатые триптофаном
Триптофан — аминокислота, из которого организм производит серотонин, который известен нам как гормон радости. А радости в осенне-зимний период нам наверняка будет не хватать. Поэтому мы можем обратить внимание именно на те продукты, из которых организм сможет синтезировать этот важный для хорошего настроения нейромедиатор.
Бананы, мясо индейки, твердый сыр, яйца, шоколад, кедровые орехи, соевые бобы, творог и икра — неплохо эти продукты включить в ужин. Все дело в том, что выработка серотонина происходит ночью, поэтому что-то из этого перечня продуктов будет весьма кстати. Дополните кусочек индейки овощным салатом, и получите идеальное сочетание для хорошего либидо.