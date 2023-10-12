Какие продукты помогут поднять женское либидо

Женское половое влечение — штука очень тонкая, однако диагностическая. Следить за уровнем либидо важно, чтобы не упустить проблем со здоровьем, а также для того, чтобы не лишать себя радости. С осенне-зимний сезон это особенно актуально. Какие продукты помогут, читайте в нашем материале.

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Вот и наступила осень, холод, дожди и слякоть — сложный период для большинства из нас. Уменьшение светового дня и физической активности, серость за окном и меньше выходов на природу — в результате через месяц-другой мы будем чувствовать снижение энергии и желания что-либо делать. Вот и супружеская кровать может в этот период несколько охладеть — больше тянет поспать и восстановить силы. И если весной и летом вы с легкость откликались на утренние ласки супруга, сейчас вам и думать об этом не хочется.

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Вообще женское либидо — дама капризная, оно зависит от целого ряда факторов. Чтобы поддерживать половое влечение на стабильном уровне, нужно тщательно следить за здоровьем, гибко справляться со стрессовыми ситуациями и следить за весом. Давайте быстро разберемся в основных причинах, а потом рассмотрим, как еда может стать нашим союзником в интимном деле.

Причины снижения либидо

Стресс и усталость: плохой сон, неполноценный отдых, невозможность уделить время себе и хронический стресс — все это приводит к снижению полового влечения. Организму просто не до этого, ведь он существует на грани выживания.

Прием лекарственных средств: некоторые лекарства (от гипотензивных до контрацептивов и антидепрессантов) могут снижать либидо, а некоторые делать это прям существенно. Поэтому для начала загляните в инструкцию к лекарству, в раздел побочные эффекты. Если вы обнаружили в нем этот побочный эффект, обратитесь к лечащему врачу для корректировки препарат.

Изменение веса: если за последнее время вы набрали вес, это может стать причиной снижения полового влечения. Лишний жир негативно влияет на весь организм, в том числе и на продукция тестостерона. А именно этот гормон отвечает и за женское либидо. Также либидо может снизиться, если вы экстремально похудели или придерживаетесь строгой диеты. Недостаток жиров в рационе также приводит к снижению синтеза тестостерона и других половых гормонов, ведь для их производства нужен полезный жир, который мы получаем из еды.

Гормональные нарушения: гормональная система очень чувствительна к любым изменениям. И является одним целым, поэтому гормоны зависят друг от друга. Если есть нарушения в работе щитовидной железы, это может сказаться и на либидо. Наступление менопаузы, ПМС, нарушения цикла и прочие проблемы нуждаются в грамотных рекомендациях доктора. Не забывайте об этом.

Гинекологические и урологические проблемы: каждой женщине регулярно следует проходить осмотр гинеколога, даже если ничего не беспокоит. Также важно знать, что с возрастом снижается эластичность слизистых, что может сказываться и на здоровье мочевого пузыря. Эти состояния в том числе снижают либидо, как из-за общего гормонального фона, так из-за снижения увлажнения.

Недопонимание в отношениях: ну и нельзя обойти стороной психологическую составляющую низкого либидо. Если с любимым что-то не ладится, вряд ли вам захочется часто вступать с ним в интимную связь, ведь женщине важно чувствовать себя в безопасности.

Какие продукты помогут повысить либидо?

Полезные жиры

Как вы могли прочитать выше, низкожировая диета не лучшим образом сказывается на либидо и гормональной системе в принципе, так как для выработки половых гормонов нам нужен жир. Важно выбирать полезные жиры: растительное масло, авокадо, жирная морская рыба (поверьте, и сельдь, и скумбрия отлично справятся с этой задачей), сливочное масло в допустимой дозировке и орехи.

Особенно специалисты рекомендуют миндаль. Этот орех содержит необходимые для выработки половых гормонов жирные кислоты, а еще дополняет рацион клетчаткой. А еще женщинам очень нравится его запах.

Продукты, богатые витамином С

И это не только лимоны и апельсины, гораздо больше витамина С содержится в других продуктах — клубнике, красном болгарском перце, киви, зелени и вообще в овощах и фруктах. Витамин С является мощным антиоксидантом, отвечает за здоровье сосудов, помогает усвоению минералов, к примеру железа. А вообще рекомендуемая доза в 400-500 граммов овощей и фруктов в день улучшит работу ЖКТ, подкормит кишечные бактерии и повысит иммунитет. А когда мы не болеем, секса хочется чаще.

Продукты, богатые триптофаном

Триптофан — аминокислота, из которого организм производит серотонин, который известен нам как гормон радости. А радости в осенне-зимний период нам наверняка будет не хватать. Поэтому мы можем обратить внимание именно на те продукты, из которых организм сможет синтезировать этот важный для хорошего настроения нейромедиатор.