Названы бюджетные замены дорогим суперфудам

Заслуженный деятель науки России, профессор Владимир Хавинсон и заслуженный врач России, профессор Светлана Трофимова назвали бюджетные продукты, которыми можно заменить дорогие суперфуды.

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О том, какие распространенные продукты помогут улучшить самочувствие и продлить жизнь, они рассказали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Специалисты посоветовали употреблять вместо ягод годжи клюкву. Как отметил Хавинсон, клюква положительно влияет на работу головного мозга — в частности, улучшает память.

«Что еще очень важно: были опубликованные данные исследований, которые доказали, что высокое содержание веществ, которые содержатся в клюкве, оказывает позитивное влияние на работу сердечно-сосудистой системы», — добавила Трофимова.

Одноклеточную сине-зеленую водоросль спирулину, которую рекомендуют людям с повышенным давлением, можно заменить свеклой. По словам специалистов, свекла нормализует давление. Вместо авокадо Хавинсон и Трофимова рекомендовали употреблять сало. Они подчеркнули, что оно способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогает поддерживать здоровье костей.