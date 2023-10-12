Эксперты назвали 6 полезных для зрения продуктов

Для здоровья глаз важны продукты, которые содержат в себе антиоксиданты. Такие вещества борются с избытком свободных радикалов.

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Последние могут вызывать воспаления и даже обострять хронические заболевания.

Для глаз будут полезны такие антиоксиданты, как лютеин, бета-каротин, зеаксантин, витамины А, С, Е. Важными для здоровья глаз также считаются омега-3-жирные кислоты и цинк.

Так, например, витамин А и бета-каротин есть в моркови. Витамин C содержится в цитрусовых, таких как лимоны, мандарины, апельсины.

Витамин может снижать вероятность развития возрастной макулярной дегенерации. Она является основной причиной слепоты, приходящей с возрастом.

Миндаль – это источник витамина Е, он тоже снижает вероятность появления вышеописанных заболеваний.

Морская рыба содержит омега-3-жирные кислоты. Листовые салаты, такие как кейл, шпинат, рукола – источники лютеина и зеаксантина.