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Яблочный майонез: рецепт за 5 минут

Если эта осень одарила вас щедрым урожаем яблок или родственники презентовали много «излишков» этого фрукта, необходимо придумать, что же с этим подарком делать. Пару килограммов, конечно, съесть не составит труда, но если яблок намного больше, придется проявить фантазию и практически ежедневно радовать близких разнообразными блюдами с добавлением этого фрукта.

Яблочный майонез: рецепт за 5 минут
© Pxhere.com

Всевозможных рецептов пирогов, варенья, джемов и пастилы, разумеется, невероятное множество. Да и в салаты яблоки частенько добавляют. Но если все эти варианты вы уже испробовали и хочется чего-то необычного и нового, попробуйте рецепт пикантного яблочного майонеза, которым делится «Рамблер».

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Ингредиенты:

  • Яблочный майонез: рецепт за 5 минут (жен)
  • Яблоки – 3-4 штуки (лучше использовать кислые сорта);
  • Растительное масло – 200 мл;
  • Горчица – 1 столовая ложка;
  • Сахар 1 чайная ложка;
  • Соль – 0,5-1 чайная ложка;
  • Черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, очистить от кожуры и семян.
  2. Запечь яблоки в микроволновой печи или в духовке до мягкости.
  3. Взбить яблоки в пюре. Необходимо добиться однородной консистенции без мельчайших кусочков.
  4. Добавить к получившемуся пюре соль, сахар, горчицу и черный молотый перец.
  5. Затем влить растительное масло.
  6. Все хорошо взбивать блендером в течение нескольких минут до тех пор, пока масса не станет абсолютно однородной.
  7. Яблочный майонез готов.
  8. Перелить получившийся соус в стеклянную банку и поставить в холодильник.

Через некоторое время яблочный майонез станет более густым и удобным для использования.

Хранить яблочный майонез необходимо в холодильнике, он остается свежим в течение недели.

Яблочный майонез отлично подойдет для заправки разнообразных салатов и придаст им пикантную нотку. Также соус можно подать к мясу или блюдам из птицы.

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Совет:

Если при приготовлении яблочного майонеза вы используете сладкие или кисло-сладкие яблоки, стоит исключить из рецепта сахар, а вместо него добавить в яблочную массу при взбивании 1 столовую ложку лимонного сока.

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