Яблочный майонез: рецепт за 5 минут
Если эта осень одарила вас щедрым урожаем яблок или родственники презентовали много «излишков» этого фрукта, необходимо придумать, что же с этим подарком делать. Пару килограммов, конечно, съесть не составит труда, но если яблок намного больше, придется проявить фантазию и практически ежедневно радовать близких разнообразными блюдами с добавлением этого фрукта.
Всевозможных рецептов пирогов, варенья, джемов и пастилы, разумеется, невероятное множество. Да и в салаты яблоки частенько добавляют. Но если все эти варианты вы уже испробовали и хочется чего-то необычного и нового, попробуйте рецепт пикантного яблочного майонеза, которым делится «Рамблер».
Ингредиенты:
- Яблочный майонез: рецепт за 5 минут (жен)
- Яблоки – 3-4 штуки (лучше использовать кислые сорта);
- Растительное масло – 200 мл;
- Горчица – 1 столовая ложка;
- Сахар 1 чайная ложка;
- Соль – 0,5-1 чайная ложка;
- Черный молотый перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Яблоки помыть, очистить от кожуры и семян.
- Запечь яблоки в микроволновой печи или в духовке до мягкости.
- Взбить яблоки в пюре. Необходимо добиться однородной консистенции без мельчайших кусочков.
- Добавить к получившемуся пюре соль, сахар, горчицу и черный молотый перец.
- Затем влить растительное масло.
- Все хорошо взбивать блендером в течение нескольких минут до тех пор, пока масса не станет абсолютно однородной.
- Яблочный майонез готов.
- Перелить получившийся соус в стеклянную банку и поставить в холодильник.
Через некоторое время яблочный майонез станет более густым и удобным для использования.
Хранить яблочный майонез необходимо в холодильнике, он остается свежим в течение недели.
Яблочный майонез отлично подойдет для заправки разнообразных салатов и придаст им пикантную нотку. Также соус можно подать к мясу или блюдам из птицы.
Совет:
Если при приготовлении яблочного майонеза вы используете сладкие или кисло-сладкие яблоки, стоит исключить из рецепта сахар, а вместо него добавить в яблочную массу при взбивании 1 столовую ложку лимонного сока.