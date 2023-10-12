Если эта осень одарила вас щедрым урожаем яблок или родственники презентовали много «излишков» этого фрукта, необходимо придумать, что же с этим подарком делать. Пару килограммов, конечно, съесть не составит труда, но если яблок намного больше, придется проявить фантазию и практически ежедневно радовать близких разнообразными блюдами с добавлением этого фрукта.

© Pxhere.com

Всевозможных рецептов пирогов, варенья, джемов и пастилы, разумеется, невероятное множество. Да и в салаты яблоки частенько добавляют. Но если все эти варианты вы уже испробовали и хочется чего-то необычного и нового, попробуйте рецепт пикантного яблочного майонеза, которым делится «Рамблер».

Видео дня

Ингредиенты:

Яблочный майонез: рецепт за 5 минут (жен)

Яблоки – 3-4 штуки (лучше использовать кислые сорта);

Растительное масло – 200 мл;

Горчица – 1 столовая ложка;

Сахар 1 чайная ложка;

Соль – 0,5-1 чайная ложка;

Черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Яблоки помыть, очистить от кожуры и семян. Запечь яблоки в микроволновой печи или в духовке до мягкости. Взбить яблоки в пюре. Необходимо добиться однородной консистенции без мельчайших кусочков. Добавить к получившемуся пюре соль, сахар, горчицу и черный молотый перец. Затем влить растительное масло. Все хорошо взбивать блендером в течение нескольких минут до тех пор, пока масса не станет абсолютно однородной. Яблочный майонез готов. Перелить получившийся соус в стеклянную банку и поставить в холодильник.

Через некоторое время яблочный майонез станет более густым и удобным для использования.

Хранить яблочный майонез необходимо в холодильнике, он остается свежим в течение недели.

Яблочный майонез отлично подойдет для заправки разнообразных салатов и придаст им пикантную нотку. Также соус можно подать к мясу или блюдам из птицы.

Совет: