4 полезных завтрака, которые обожают члены британской королевской семьи

Берем вкусные идеи со стола Карла III, принцессы Кейт и других королевских особ.

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Завтрак по-королевски? Почему бы и нет, можем себе позволить! Тем более мы выяснили, что же предпочитают увидеть на своем столе члены британской королевской семьи.

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Киппер

Да, копченую рыбу нельзя назвать полностью полезным блюдом, тем не менее она в любом случае будет более полезным выбором на завтрак, чем рыба в соленой обработке. Но и помним о том, что увлекаться копченостями не стоит, но для разнообразия вашего завтрака они вполне подойдут. Возвращаясь к британской королевской семье, нельзя не отметить, что покойная королева Елизавета II просто обожала блюдо под названием киппер — копченая сельдь, которая подается уже разделанной вдоль гребня. Рыбу королева совмещала со свежими овощами, а также хлебцами. Иногда королева могла побаловать себя хлопьями с медом и другими натуральными добавками.

Сырный омлет

Возможно, вы уже пробовали подобный вариант на завтрак, но если нет — самое время удивить своих родных. Помимо того, что сырный омлет невероятно вкусный, он еще и сытный, а значит, вы не захотите вредно перекусить до обеда. Большим поклонником этого яичного блюда является король Карл III, монарх ест его чуть ли не каждый день. Если вы следите за фигурой, не советуем следовать примеру короля и готовить такой омлет пару раз в неделю.

Яичница и овсяные хлебцы

Большинство членов королевской семьи предпочитает сухие хлебцы вместо свежего хлеба — нет ничего удивительного, что почти все они в отличной физической форме. Так, королева Камилла просто обожает хлебцы на завтрак с любыми топингами, но чаще всего выбирает мед или свежий джем, который готовят личные повара. Часто Камилла выбирает овсяные хлебцы как дополнение к яичнице без соли и других приправ — королева знает, что чем меньше соли она употребит, тем меньше отеков и проблем с кожей лица она получит. Рекомендуем отметить этот момент во время следующего приготовления яичницы.

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