Врач предупредила об опасности куркумы

Врач-кардиолог Даниэль Белардо предупредила, что куркума при частом употреблении и в больших дозах вредит здоровью печени и разжижает кровь. Ее слова цитирует Insider.

© Lenta.ru

Врач рассказала, что популярная специя помогает уменьшить воспаление в организме и полезна для здоровья сердца. Кроме того, она отметила, что есть научные доказательства, указывающие на ее возможную способность тормозить рост раковых клеток. Тем не менее Белардо предупредила, что в больших дозировках куркума может быть опасна для организма.

Высокие дозы куркумы могут не только спровоцировать повреждение печени, но и вызывать разжижение крови Даниэль Белардо

Кардиолог добавила, что во время приема разжижающих кровь препаратов от употребления специи на время следует отказаться. По ее мнению, такое сочетание лекарства и куркумы увеличивает риск внутреннего кровотечения.