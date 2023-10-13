3 полезных свойства свинины

Роспотребнадзор: в свинине содержится много белка. А он, как известно, основной строительный материал для организма. Поэтому игнорировать продукты с его высоким содержанием не стоит. К тому же, в свинине полно витаминов и минералов, необходимых для бесперебойной работы организма. Правда, увлекаться свинкой не стоит — минусы у неё тоже есть.

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В любом натуральном продукте есть полезные вещества, а конкретно для свинины это:

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Белок (участвует в строительстве клеток организма).

Витамины группы В (помогают работе нервной системы и образованию красных кровяных телец).

Железо, цинк и селен.

При дефиците витамина В может появиться тревожность, а при нехватке железа легко может развиться анемия. Из-за этого человек может плохо спать и быстро уставать, падает концентрация и КПД, из-за чего страдает не только работа, но и повседневный быт.

Но и злоупотреблять свининой не стоит, недаром она считается одним из самых вредных видов мяса. Врачи советуют есть не более 700 г в неделю. Почему?

В ней содержатся насыщенные жиры, они повышают уровень холестерина в крови и, следовательно, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Если неправильно обработать и приготовить мясо, то можно получить бактериальные и вирусные инфекции вроде сальмонеллёза, колиформных инфекций и прочего.

А некоторым вообще свинину не советуют ни в каком виде или объёме. Это относится к людям с:

гастритом и холециститом;

проблемами с желчным пузырём;

синдромом раздражённого кишечника;

панкреатитом.

И важно помнить, что свинина, как и любое красное мясо, может стать причиной развития рака толстой кишки. Бактериям в кишечнике приходится работать в усиленном режиме, чтобы переработать тяжёлую пищу, и иммунитет падает.

Чтобы снизить риски инфекции, нужно знать, как правильно выбрать хорошую и качественную свинину.

Мясо должно быть свежим и ярко-розовым.

Срок годности должен быть в порядке.

Не должно быть никакого неприятного запаха.

Текстура мяса должна быть однородной и упругой, без вмятин и влажности.

Лучше брать мясо у проверенных продавцов или в мясных лавках с хорошей репутацией.

Некоторые нехорошие продавцы пытаются навариться на своем продукте, поэтому накачивают свинину влагоудерживающими средствами. Из-за этого объём куска увеличивается, но это можно и засечь. Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова рассказала, что для этого нужно делать.