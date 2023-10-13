Почему не стоит пить кофе и чай с сахаром

Употребление чая и кофе с сахаром может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом предупредила нутрициолог Елена Башкирова.

По словам эксперта, добавленный сахар не должен превышать 10 процентов от калорийности дневного рациона. Стоит помнить, что сахар содержится в хлебе, консервах, колбасе, соусах и выпечке. Нутрициолог посоветовала пить чай и кофе без сахара. Она предупредила, что каждая чашка напитка с сахаром приводит к тому, что поджелудочная начинает вырабатывать много инсулина.

— Это стандартная реакция на быстрые углеводы, которые не сбалансированы белком, клетчаткой и полезными жирами, — пояснила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Резкий всплеск инсулина приводит к отложению жира в области живота, перепадам настроения, а также к росту разных тканей: папиллом, полипов, миом и даже новообразований. Кроме того, возникает инсулинорезистентность, что может привести к развитию диабета второго типа. Избыток сахара в рационе также приводит к метеоризму, болям в животе и нарушениям сна.