Какие сорта картошки лучше всего хранятся

Дачникам, которые сажают картофель, чтобы затем его хранить и использовать всю зиму, будет интересно узнать о самых подходящих для этого сортах.

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Эксперты отметили, если речь идет о посадочном материале, который закупается в Центрально-Черноземной полосе – Воронежской, Липецкой, Пензенской областях, Подмосковье, то такие сорта великолепно хранятся до мая или даже июня. Если говорить о местных, то у нас в основном сорта картофеля ранней и раннеспелой группы из-за климатических особенностей.

Храниться будет хорошо весь картофель. Но ранние и раннеспелые сорта с февраля активно тронутся в рост. И здесь важно этот момент не упустить и обломать ростки. И тогда картофель прекрасно сохранится до нового урожая. Нужно больше внимания уделять качеству переработки.

Картофель нужно хорошо просушить, отобрать все порченые корнеплоды, имеющие порезы, гниль. Картофель – это высокоуглеводистый продукт, содержит крахмал, сахара. И из-за одного пораженного клубня можно потерять полностью весь урожай. Поэтому, как только убрали картофель, сразу нужно его хорошо перебрать, откалибровать и заложить на хранение.

Храниться он должен при температуре до +8...+9 градусов, в идеале – при +3...+5 в относительно сухом помещении. Тогда он слабо прорастает и хранится прекрасно.

Если хранить в домашних условиях, то, как бы вы ни старались, все равно картофель будет терять влагу и становиться морщинистым, как печеное яблоко.