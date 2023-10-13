Что такое посикунчики, и как они появились

Посикунчики — это небольшие жареные пирожки с мясной начинкой и ароматным бульоном.

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Они традиционно готовятся в Пермском крае. Блюдо теперь подают даже в ресторанах.

Посикунчики по размеру похожи на большой вареник. При этом готовятся они почти так же, как и чебуреки.

Начинка для пирожков мелко нарезается, её буквально секут с помощью сечки. Именно поэтому пирожки так и называются.

Начинку для посикунчиков делают обычно из двух видов мяса. Фарш разбавляют молоком, чтобы он был более сочным. В него также добавляют много лука.

Посикунчики принято есть горячими и макать в соус. В кафе и ресторанах обычно подают по три-семь пирожков в одной порции.