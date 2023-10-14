Эксперты назвали белый чай самым полезным для организма

Белый чай считается одним из самых популярных и полезных напитков в мире, согласно исследованию, проведенному информационным порталом РБК Life .

Основой белого чая служит тот же растительный материал, из которого изготавливаются черный и зеленый чаи. Процесс обработки белого чая имеет свои особенности.