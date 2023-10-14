Эксперты назвали белый чай самым полезным для организма
Белый чай считается одним из самых популярных и полезных напитков в мире, согласно исследованию, проведенному информационным порталом РБК Life.
Основой белого чая служит тот же растительный материал, из которого изготавливаются черный и зеленый чаи. Процесс обработки белого чая имеет свои особенности.
Для приготовления белого чая используются только молодые почки, покрытые белым пухом.
Сборка производится вручную, что является обязательным требованием. Собранные почки подвергаются минимальной обработке, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ. Белый чай содержит минимальное количество кофеина.