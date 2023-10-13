Названы закуски, содержащие потенциально опасные добавки

Диетолог Кэролин Уильямс рассказала, что пищевые добавки, содержащиеся в таких закусках, как драже Skittles, мармелад Trolli и замороженная пицца могут быть связаны с риском развития некоторых видов рака и психических расстройств. Об этом сообщает TimesNewsUK.

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Недавно губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законопроект о «запрете на Skittles». Политика направлена на защиту граждан от воздействия опасных и токсичных химических веществ. С 2027 года на территории штата нельзя будет производить и продавать продукты, содержащие бромированное растительное масло, бромат калия, пропилпарабен и красный краситель №3.

Диетолог Уильямс объяснила, что многочисленные исследования на животных показали связь этих компонентов с более высоким риском развития рака почек, щитовидной железы, желудка. Вещества часто содержатся в ультраобработанной еде, которая также может способствовать появлению депрессии у людей. Несмотря на негативное влияние на здоровье, люди продолжают употреблять такие добавки с пищей.

«Если компоненты увеличивают риск развития рака у животных, предполагается, что это может быть потенциально опасно и для людей», — подчеркнула врач.

Бромат калия добавляют в тесто, чтобы выпечка получилась более пышной, пропилпарабены используются в качестве консерванта для леденцов, конфет, мармелада. Диетолог отметила, что такие добавки дешевле использовать при производстве. Кроме того, с их помощью можно придать продукции более аппетитный вид.