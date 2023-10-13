Что готовили в Кенигсберге осенью: 3 блюда, которые удивят гостей

Собрав урожай, жители Восточной Пруссии позволяли себе попировать вволю. Колбасы, копчёности и наваристые — всё это в изобилии готовили в здешних местах. Об особенностях сезонной кухни «Клопс» рассказала историк и аспирант БФУ имени И. Канта Светлана Колбанёва.

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Восточнопрусскую кухню отличала сезонность и использование преимущественно местных продуктов. Осень, пора урожая, была, пожалуй, самым «вкусным» сезоном.

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«Стоит перечитать поэму «Времена года» Кристионаса Донелайтиса, где красочно описываются осенние пиры и деревенские праздники, когда стол ломится от всевозможных блюд. Это множество мясных колбас, копчёностей, грудинки и ветчина. Это наваристые рагу или типичные немецкие айнтопфы — блюдо, похожее на суп, но гораздо гуще по консистенции», — рассказывает историк.

Королевой осеннего стола традиционно считалась тыква. Светлана Колбанёва предлагает наведаться на любой рынок в городе — там вы обязательно найдёте огромный выбор этого полезного овоща. А уж рецептов можно найти массу, но самое интересное — приготовить тыковку, как это делали немецкие домохозяйки.

1. Кёнигсбергский тыквенный суп

«Я люблю тыкву, осенью делаю из свежего урожая пюре или режу мякоть на кусочки и замораживаю, чтобы тыква всегда была под рукой. Тыквенный суп настолько прост, что удастся даже самому начинающему повару, и настолько вкусен, что вы встретите его в меню лучших ресторанов», — рассказывает Светлана.

Ингредиенты:

1 кг мякоти тыквы

1 чашка воды

125 г риса

пол-литра молока

5 ст. л сметаны

миндальный или ванильный ароматизато

рсоль и перец — по вкусу

Тыкву необходимо нарезать кубиками, отварить в воде до мягкости, затем протереть через сито или пробить погружным блендером.

Отдельно сварить рис.

В кастрюлю с тыквенным пюре влить молоко, положить рис, перемешать. Приправить по вкусу ароматизатором, посолить и подсластить.

Прогреть на слабом огне, не доводя до кипения.

При подаче украсить готовый суп сметанными завитками.

2. Пфефферклопсы

«Уже упомянутый суп из рубца – кёнигсбергский флек или знаменитые кёнигсбергские клопсы вполне можно отнести к осенне-зимнему меню, блюда сытные, с мощным вкусом. Кёнигсбергские клопсы, строго говоря, это тефтели, сваренные практически на пару. Но вообще клопс - это хорошо отбитое мясо, от немецкого klopfen — «стучать, хлопать», или, в кулинарном смысле, отбивать», — поясняет Светлана.

Попробуйте, например, пфефферклопсы — перечные отбивные с луковой подливой.

Ингредиенты:

4 куска по 125 г говядины

1 ст. л смальца

3 луковицы

1 суповой набор (морковка, репка, сельдерей)

1 ст. л сливочного масла

1 ст. л с горкой муки

4 зёрнышка перца

1 лавровый лист

1 стакан мясного бульона

половина стакана красного вина

В сковороде растопить смалец. В этом жире со всех сторон обжарить мясо до румяной корочки, вынуть и отложить в сторонку.

В сковороду положить сливочное масло, всыпать муку и подогреть на слабом огне, постоянно помешивая. Влить бульон (можно заменить водой), тщательно размешать венчиком до однородности.

Лук нарезать кольцами, суповые коренья — кубиками. Обжарить на маленькой сковороде в сливочном масле, затем переложить в соус, добавить лавровый лист и перечные зёрнышки, довести до кипения.

Положить мясо обратно в сковороду с соусом, накрыть крышкой и тушить на умеренном огне около часа до готовности.

Готовые перечные отбивные выложить на блюдо или порционные тарелки. В соус влить вино, приправить солью и сахаром по вкусу, снова поперчить, затем уварить до густоты. Полить этим соусом мясо, часть перелить в соусник и подать отдельно.

3. Традиционный картофельный салат

«Говоря об осенней кухне, никак не обойтись без картофеля. С 18-19-го веков он прочно вошёл в рацион немцев, русских, литовцев, белорусов и других европейских народов. Мне очень нравятся картофельные салаты, особенно их немецкие и прусские вариации», — поясняет историк.

Если хотите приготовить, наберитесь терпения: салат должен постоять хотя бы пару часов, чтобы соус хорошо впитался в картофель.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

2 куриных яйца

1 чашка сметаны

1 репчатая луковица

1 ч л горчицы

соль,

сахар,

молотый перец

для украшения: редис, огурцы, петрушка, помидоры

Картофель отварить в мундире. Слегка остудить, очистить, нарезать кружочками. Лук мелко порубить и ошпарить кипятком, чтобы убрать горечь.

Смешать сметану с луком и горчицей — проще всего поместить в стакан и пробить до однородности погружным блендером. Этим соусом приправить тёплый картофель, перемешать.

Тонко нарезать редис и огурцы, добавить в салат, перемешать, дать настояться. Перед подачей разложить порционно, украсить дольками варёных яиц, ломтиками помидор и огурцов, посыпать петрушкой.