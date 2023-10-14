С грушей и сгущенкой: готовим чизкейк с необычным вкусом
Предлагаем попробовать оригинальный рецепт чизкейка с грушей и вареной сгущенкой.
Во-первых, это выглядит очень красиво, во-вторых, это оригинально, а, в-третьих, конечно же, вкусно.
Да и готовить довольно просто, главное приступите к этому процессу заранее.
Ингредиенты (на форму 18 см):
- Творог 5 % — 400 г
- Вареная сгущенка — 400 г
- Груша мягкая — 250 г
- Мука — 50 г
- Яйцо — 1 шт
- Печенье юбилейное — 150 г
- Масло сливочное — 65 г
- Соль — щепотка
- Ваниль по вкусу
Процесс приготовления:
- Печенье растолочь в мелкую крошку, добавить растопленное сливочное масло и тщательно перемешать. Застелить дно разъемной формы пергаментом, борта смазать любым маслом и высыпать массу из печенья в форму. Уложить ровным слоем, утрамбовать стаканом. Уберите в холодильник на 40-45 минут.
- Вес груши указан уже с удаленной сердцевиной. В чаше пробить блендером творог, сгущенку, грушу, яйцо до однородности. Добавить муку, соль и размешать венчиком, чтобы не было комочков. Вылить массу на основу из печенья и хорошо постучать, выпустить воздух.
- Выпекать в разогретой до 180 °С духовке 30 минут далее при 160°С ещё 30-40 минут. Полностью остудить в духовке. Убрать на ночь в холодильник.
- Для украшения взять грушу, разрезать ее пополам. На разогретой сковороде растопить кусочек сливочного масла с сахаром. Поджарить на умеренном огне половинки груш срезом вниз. Жарить под крышкой срезом вниз.
- Получившуюся карамель еще горячей полить на поверхность чиза. А груши полностью остудить.