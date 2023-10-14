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С грушей и сгущенкой: готовим чизкейк с необычным вкусом

Предлагаем попробовать оригинальный рецепт чизкейка с грушей и вареной сгущенкой.

С грушей и сгущенкой: готовим чизкейк с необычным вкусом
© Eva.ru

Во-первых, это выглядит очень красиво, во-вторых, это оригинально, а, в-третьих, конечно же, вкусно.

Да и готовить довольно просто, главное приступите к этому процессу заранее.

Ингредиенты (на форму 18 см):

  • Творог 5 % — 400 г
  • Вареная сгущенка — 400 г
  • Груша мягкая — 250 г
  • Мука — 50 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Печенье юбилейное — 150 г
  • Масло сливочное — 65 г
  • Соль — щепотка
  • Ваниль по вкусу
Процесс приготовления:
  1. Печенье растолочь в мелкую крошку, добавить растопленное сливочное масло и тщательно перемешать. Застелить дно разъемной формы пергаментом, борта смазать любым маслом и высыпать массу из печенья в форму. Уложить ровным слоем, утрамбовать стаканом. Уберите в холодильник на 40-45 минут.
  2. Вес груши указан уже с удаленной сердцевиной. В чаше пробить блендером творог, сгущенку, грушу, яйцо до однородности. Добавить муку, соль и размешать венчиком, чтобы не было комочков. Вылить массу на основу из печенья и хорошо постучать, выпустить воздух.
  3. Выпекать в разогретой до 180 °С духовке 30 минут далее при 160°С ещё 30-40 минут. Полностью остудить в духовке. Убрать на ночь в холодильник.
  4. Для украшения взять грушу, разрезать ее пополам. На разогретой сковороде растопить кусочек сливочного масла с сахаром. Поджарить на умеренном огне половинки груш срезом вниз. Жарить под крышкой срезом вниз.
  5. Получившуюся карамель еще горячей полить на поверхность чиза. А груши полностью остудить.