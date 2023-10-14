Какие продукты добавить в свой рацион осенью

«Добавлять стоит разве что только витамин D под наблюдением врача, так как мы живём в условиях недостатка солнца. В остальных добавках необходимости, как правило, нет. То, что нам транслируют важность регулярного употребления добавок к пище, — это скорее маркетинг, не имеющий ничего общего с медицинской целесообразностью», — сообщил эксперт.