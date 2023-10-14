Врач рассказала о вредных вариантах завтрака

«При этом питательной ценности в них никакой, они высококалорийные, вызывают «сахарные качели» и чувство голода. Результат этого — неизбежный набор веса. Кроме того, не стоит включать в свой завтрак свежевыжатые цитрусовые соки и фруктовые смузи. Это выжимка, лишённая клетчатки, с рекордным количеством фруктозы, излишки которой превращаются в жир, так что растолстеть на апельсиновом соке вполне себе реально. А из-за избыточного содержания кислоты употребление натощак может вызвать раздражение слизистой желудка и развитие гастрита», — рассказала врач.