Названы вызывающие привыкание продукты

Учёные из Мичиганского университета проанализировали, как потребление ультра-обработанных продуктов связано с пищевой зависимостью. Результаты из исследования опубликованы в журнале BMJ.

© Чемпионат.com

По словам авторов, типичными примерами натуральных продуктов, не вызывающих привыкания, являются яблоки и лосось. В яблоке соотношение углеводов и жиров составляет примерно 1:0, тогда как в лососе соотношение составляет 0:1.

Если сравнивать плитку шоколада с этими натуральными продуктами, можно заметить, что она содержит углеводы и жиры в соотношении 1:1. Именно такое соотношение, по мнению команды, значительно увеличивает потенциал привыкания к еде.

Многие обработанные продукты содержат больше жиров и углеводов, и эта комбинация оказывает на мозг иное воздействие, чем натуральные продукты, содержащие только углеводы или жиры, объясняют учёные. Пищевые добавки, которые обычно используются в промышленной переработке, также могут играть важную роль в возникновении привыкания к обработанным продуктам питания.