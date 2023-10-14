4 простых блюда с курицей
Куриное мясо — универсальный продукт, который удовлетворит любые ваши запросы.
Приготовить курицу сможет любая хозяйка, ее не стыдно подать к столу или просто для семейного ужина.
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Предлагаем вам рецепты, которые точно найдут применение среди других.
Хрустящий куриный шницель
Eva.ru
Ингредиенты:
- Куриное филе — 3-4 шт
- Панировочные сухари — 1 стакан
- Яйца — 2 шт
- Молоко — 50 мл
- Соль — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Процесс приготовления:
- Разбиваем в миску 2 яйца, солим и взбиваем с молоком вилочкой до однородности.
- В отдельную емкость высыпаем панировочные сухари.
- Куриное филе надре1заем и отбиваем — получается большой шницель. Его нужно посолить и поперчить.
- Окунаем шницель в яичную смесь, затем в сухари и на хорошо разогретую сковороду с маслом.
- Обжариваем с двух сторон на среднем огне.
Курица в вине
Eva.ru
Ингредиенты:
- Куриные четверти — 3 шт
- Картофель — 4-5 шт
- Чеснок — 1 головка
- Оливки — ½ стакана
- Тимьян — 2-3 веточки
- Белое вино — 1 стакан
- Бальзамический уксус — 1 ст. л.
- Мед — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- В хорошо нагретом сотейнике обжарить курицу. Вытащить и на ее место отправить картошку и чеснок. Немного обжарить.
- Возвращаем курицу в сотейник, туда же положить оливки, тимьян, соль, перец.
- В отдельной посуде смешать вино, бальзамический уксус и мед. Добавить к курице, доводим до кипения, уменьшить огонь и оставить ее томиться еще на 1 час.
Куриные маффины с сыром
Eva.ru
Ингредиенты:
- Куриное филе — 350 г
- Яйцо — 2 шт
- Молоко — 250 мл
- Мука — 120 г
- Соль, перец — по вкусу
- Сыр — 80 г
- Свежая зелень — пучок
Процесс приготовления:
- Куриное филе отварить до готовности и разобрать на волокна.
- В миске смешать яйца, молоко, муку, соль, перец, чеснок и венчиком взбить до однородной смеси без комочков.
- Сыр натереть и смешать в отдельной миске с куриным мясом и мелко порубленной зеленью. Влить 6-7 столовых ложек мучной смеси, перемешать.
- Формы для маффиннов смазать сливочным маслом.
- Заполнить формы мясной смесью, сверху залить мучной, по 2-2,5 столовых ложки на 1 маффин.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180°С духовке до румяности, примерно 30 минут.
Куриные голени в сливочно-горчичном соусе
Eva.ru
Ингредиенты:
- Голень куриная — 500 г
- Лук — 150 г
- Горчица — 1 ст. л.
- Шампиньоны — 100 г
- Винный уксус — 50 мл
- Сливки — 100 мл
- Соль, перец, паприка — по вкусу
Процесс приготовления:
- Куриные ножки посолить и поперчить, обжарить на сковороде со всех сторон до золотистой корочки 5-7 минут.
- Лук нарезать мелким кубиком, шампиньоны разрезать на крупные кусочки.
- Обжарить лук и грибы на сковороде с минимальным количеством масла.
- Добавить в сковороду сливки, уксус, горчицу, посолить, поперчить, добавить паприку, перемешать, потушить 3 минуты.
- На дно формы для запекания выложить сливочно-грибной соус, сверху куриные ножки и запекать в разогретой духовке при температуре 180°C 30-40 минут.