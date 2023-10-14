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4 простых блюда с курицей

Куриное мясо — универсальный продукт, который удовлетворит любые ваши запросы.

4 простых блюда с курицей
© Eva.ru

Приготовить курицу сможет любая хозяйка, ее не стыдно подать к столу или просто для семейного ужина.

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Хрустящий куриный шницель

Eva.ru

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 3-4 шт
  • Панировочные сухари — 1 стакан
  • Яйца — 2 шт
  • Молоко — 50 мл
  • Соль — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Процесс приготовления:

  1. Разбиваем в миску 2 яйца, солим и взбиваем с молоком вилочкой до однородности.
  2. В отдельную емкость высыпаем панировочные сухари.
  3. Куриное филе надре1заем и отбиваем — получается большой шницель. Его нужно посолить и поперчить.
  4. Окунаем шницель в яичную смесь, затем в сухари и на хорошо разогретую сковороду с маслом.
  5. Обжариваем с двух сторон на среднем огне.

Курица в вине

Eva.ru

Ингредиенты:

  • Куриные четверти — 3 шт
  • Картофель — 4-5 шт
  • Чеснок — 1 головка
  • Оливки — ½ стакана
  • Тимьян — 2-3 веточки
  • Белое вино — 1 стакан
  • Бальзамический уксус — 1 ст. л.
  • Мед — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. В хорошо нагретом сотейнике обжарить курицу. Вытащить и на ее место отправить картошку и чеснок. Немного обжарить.
  2. Возвращаем курицу в сотейник, туда же положить оливки, тимьян, соль, перец.
  3. В отдельной посуде смешать вино, бальзамический уксус и мед. Добавить к курице, доводим до кипения, уменьшить огонь и оставить ее томиться еще на 1 час.

Куриные маффины с сыром

Eva.ru

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 350 г
  • Яйцо — 2 шт
  • Молоко — 250 мл
  • Мука — 120 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сыр — 80 г
  • Свежая зелень — пучок

Процесс приготовления:

  1. Куриное филе отварить до готовности и разобрать на волокна.
  2. В миске смешать яйца, молоко, муку, соль, перец, чеснок и венчиком взбить до однородной смеси без комочков.
  3. Сыр натереть и смешать в отдельной миске с куриным мясом и мелко порубленной зеленью. Влить 6-7 столовых ложек мучной смеси, перемешать.
  4. Формы для маффиннов смазать сливочным маслом.
  5. Заполнить формы мясной смесью, сверху залить мучной, по 2-2,5 столовых ложки на 1 маффин.
  6. Выпекать в предварительно разогретой до 180°С духовке до румяности, примерно 30 минут.

Куриные голени в сливочно-горчичном соусе

Eva.ru

Ингредиенты:

  • Голень куриная — 500 г
  • Лук — 150 г
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Шампиньоны — 100 г
  • Винный уксус — 50 мл
  • Сливки — 100 мл
  • Соль, перец, паприка — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Куриные ножки посолить и поперчить, обжарить на сковороде со всех сторон до золотистой корочки 5-7 минут.
  2. Лук нарезать мелким кубиком, шампиньоны разрезать на крупные кусочки.
  3. Обжарить лук и грибы на сковороде с минимальным количеством масла.
  4. Добавить в сковороду сливки, уксус, горчицу, посолить, поперчить, добавить паприку, перемешать, потушить 3 минуты.
  5. На дно формы для запекания выложить сливочно-грибной соус, сверху куриные ножки и запекать в разогретой духовке при температуре 180°C 30-40 минут.