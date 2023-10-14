Мыть или не мыть яйца: точный ответ
В День яйца, который во всем мире отметили в пятницу, 13 октября, свердловский Роспотребнадзор опросил жителей: мыть или не мыть яйца.
Оказалось, что регулярно это делают больше половины аудитории телеграм-канала санитарного ведомства (59%). Не моют, так как «не едят скорлупу», 34%. А оставшиеся 7% более сложные натуры.
«Если добавляют в тесто или фарш, не мою, а перед варкой или жаркой, мою», – ответило меньшинство.
Хотя специалисты ведомства настаивают, что исключений быть не должно, и куриные яйца нужно мыть всегда.
«Яйца нужно мыть перед приготовлением и доводить до полной готовности, это важно для профилактики инфекционных заболеваний», – сказано в рекомендациях.
Еще из неожиданного в этом списке – хранить яйца острым концом вниз, чтобы воздушный пузырь из широкой части не касался желтка. Также рекомендовано людям с постоянно высоким холестерином не есть больше трех желтков за неделю.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что шеф-повар и шоумен Константин Ивлев попал в скандал в Екатеринбурге из-за майонеза. Он признавался, что обожает яйцо с екатеринбургским майонезом.
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