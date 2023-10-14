Какие продукты нельзя разогревать повторно
Вот, казалось бы, в чём проблема? Приготовил на несколько дней, а потом только доставай из холодильника и грей в духовке, на сковороде или микроволновке. Но, оказывается, некоторые продукты лучше не нагревать повторно, иначе можно получить расстройство желудка.
Как рассказала нутрициолог Лана Беляева, не все продукты можно долго хранить и постоянно разогревать.
Обычно нет ничего страшного в том, что с вечера осталась еда — её нужно сразу положить в холодильник, чтобы не начали размножаться вредные бактерии, а утром можно подогреть.
Однако это не относится к следующим продуктам.
- Картофель особенно уязвим перед бактериями, поэтому его стоит побыстрее класть в холодильник. Не забудьте накрыть его крышкой. Если оставить его на плите, то потом можно отравиться.
- У курицы и яиц при разогреве меняется структура белка, которая может вызвать расстройство желудка. Но курицу ещё можно подогреть повторно (только её нужно прожарить так, чтобы она снова дымилась), а вот яйца можно есть только свежими — греть их нельзя.
- Суп с сельдереем, шпинатом или свёклой нужно греть осторожно. В этих овощах содержатся нитраты, которые при повышенной температуре могут выделять токсины и канцерогены.
- Грибы очень быстро портятся, поэтому с ними нужно соблюдать несколько правил: подавать сразу после приготовления, в холодильнике хранить накрытыми не более 2 дней, а при разогреве доводить до 70 градусов.
- Рис можно разогревать, но хранить дольше 2 дней нельзя — в нём могут расплодиться бактерии.
Но есть продукты, которые могут полежать куда дольше и которыми можно запасаться впрок. Правда, какого-то полноценного блюда с ними не сделать, зато использовать как приправу, маринад или приятный бонус — вполне.
- Яблочный уксус применяется широко, так ещё и может помешать резким скачкам сахара в крови. Храниться может годами.
- Семена чиа сделают блюдо сытнее и дополнят его клетчаткой. Хранятся до 18 месяцев.
- Соевый соус полезен для микрофлоры. Если бутылка закрыта, она простоит до 3 лет.
- Кунжутное масло может уменьшить уровень воспалений в организме. Если не открывать, можно хранить около 2 лет.
- Соленья (квашеная капуста, огурцы, помидоры и прочее) помогают работе кишечника. При правильной закрутке хранятся до 18 месяцев.
- Консервированная фасоль хорошо насыщает из-за клетчатки. Баночка спокойно продержится 5 лет.
- Киноа может заменить поднадоевшие гречку и рис. Хранится до 3 лет.
- Мёд считается природным антисептиком. Его можно хранить в течение 2 лет.