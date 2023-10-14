Какие продукты нельзя разогревать повторно

Вот, казалось бы, в чём проблема? Приготовил на несколько дней, а потом только доставай из холодильника и грей в духовке, на сковороде или микроволновке. Но, оказывается, некоторые продукты лучше не нагревать повторно, иначе можно получить расстройство желудка.

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Как рассказала нутрициолог Лана Беляева, не все продукты можно долго хранить и постоянно разогревать.

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Обычно нет ничего страшного в том, что с вечера осталась еда — её нужно сразу положить в холодильник, чтобы не начали размножаться вредные бактерии, а утром можно подогреть.

Однако это не относится к следующим продуктам.

Картофель особенно уязвим перед бактериями, поэтому его стоит побыстрее класть в холодильник. Не забудьте накрыть его крышкой. Если оставить его на плите, то потом можно отравиться. У курицы и яиц при разогреве меняется структура белка, которая может вызвать расстройство желудка. Но курицу ещё можно подогреть повторно (только её нужно прожарить так, чтобы она снова дымилась), а вот яйца можно есть только свежими — греть их нельзя. Суп с сельдереем, шпинатом или свёклой нужно греть осторожно. В этих овощах содержатся нитраты, которые при повышенной температуре могут выделять токсины и канцерогены. Грибы очень быстро портятся, поэтому с ними нужно соблюдать несколько правил: подавать сразу после приготовления, в холодильнике хранить накрытыми не более 2 дней, а при разогреве доводить до 70 градусов. Рис можно разогревать, но хранить дольше 2 дней нельзя — в нём могут расплодиться бактерии.

Но есть продукты, которые могут полежать куда дольше и которыми можно запасаться впрок. Правда, какого-то полноценного блюда с ними не сделать, зато использовать как приправу, маринад или приятный бонус — вполне.